Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía por sus vínculos con las cloacas del PSOE

Miguel Ángel Figueroa, interventor general de la Junta de Andalucía, ha renunciado a su cargo en la Junta de Andalucía tras aparecer su nombre –con el acrónimo MAF– en los cuadernos de notas de la ex militante socialista Leire Díez. Figueroa era el contacto de la trama de la SEPI para la fontanera del PSOE.

Figueroa fue nombrado para el cargo de interventor general de la Junta de Andalucía por el Consejo de Gobierno andaluz el 8 de enero de 2025, que depende orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Con anterioridad a su nombramiento como interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que la presidía Vicente Fernández, actualmente investigado en el marco de la presunta trama vinculada a Leire Díez, que, presuntamente, intentaba desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social han confirmado que la dimisión se ha producido esta semana alegando «motivos personales», y que fue aceptada por dicho departamento desde el primer momento.

Miguel Ángel Figueroa fue director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que dicha entidad estaba presidida por Vicente Fernández Guerrero.

En concreto, Vicente Fernández fue nombrado como presidente de la SEPI en junio de 2018, tras el cambio de Gobierno de España motivado por la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y la llegada de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Vicente Fernández era interventor general de la Junta en el momento en que fue nombrado como presidente de la SEPI, cargo del que cesó en octubre de 2019 tras poner su puesto a disposición del Gobierno, y ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), por el que volvió a ser imputado por su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.

Figueroa es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera.

Así, fue interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017), y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS, entre los años 2017 y 2018.

Tras ello, Miguel Ángel Figueroa asumió el referido cargo de director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, puesto que desempeñó hasta su incorporación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como director general, cargo para el que fue nombrado en agosto de 2022 y que ocupaba hasta el momento de su nombramiento como Interventor General de la Junta en enero de 2025.