Kiko Hernández carga contra Juls Janeiro: «Todo esto lo empezaste tú»

En los últimos días, Juls Janeiro y Belén Esteban han estado en el ojo del huracán. Y todo después de las incendiarias declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario contra la colaboradora de televisión, a quien llegó a calificar de «sombra de Jesulín» y de «meme televisivo». A pesar de la enorme repercusión que tuvieron sus palabras, la maquilladora ha dejado muy claro que no se arrepiente en absoluto de sus declaraciones: «Lo que hay es lo que he dicho». Uno de los que se ha mostrado más crítico con la joven ha sido Kiko Hernández. A través de su canal oficial de YouTube, el tertuliano se ha mostrado contundente con Juls Janeiro, rompiendo una lanza a favor de quien fue su compañera durante años en Sálvame.

«Juls, ¿qué pasa porque Belén Esteban te vea las historias? ¿Qué pasa?», comenzó preguntando Kiko Hernández. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Todo esto lo empezaste tú porque tú dijiste que tú por tus padres mueres y matas, como ridiculizando a la compañera porque decía que por su hija mata». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Ahora quieres estar en todas las salsas. Yo no tengo por qué decir que Belén lo ha hecho todo bien. No, no lo ha hecho todo bien. Durante una época, estuvo hablando mucho, demasiado… Nos venía a todos muy bien, tanto a ustedes como a nosotros, que hablara, pero no solo hablaba ella, hablaba todo el mundo».

Fue entonces cuando explicó a qué se refería exactamente: «Hablaba la familia, hablaba Jesulín, hablaba María José, hablaba la madre de María José, hablaba el padre de María José, hablaba Monchito, hablaba la hermana de Jesulín, hablaba el hermano de Jesulín, el hermano de Jesulín se casa con una periodista, la Trapote, la Trapote se sentaba a hablar…»

Y añadió: «Quiero decir, que hablaban todos ¿vale? Eso de que ‘no, es una mujer que es que habla de la familia, que es que habla de Jesulín…’ sí, sí. ¡Como todos! No ha sido solamente ella. Todos. Una piña. La madre de Jesulín vino a Sálvame, tuvo una sección sobre cómo adelgazar porque estaba gordita. Todos», insistió.

«Cuando se dice ‘Belén, que se ha tirado a un torero y ha vivido de eso’. No», recalcó. Y fue mucho más allá en defensa de su compañera: «Para estar en la tele 30 años, primero tienes que valer y, segundo, que no solamente Belén se ha dedicado a eso. A lo mejor gracias a Belén toda la familia se ha forrado», aseguró, con contundencia.

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Hernández no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar algo: «Cuando cumplió 18 años, su hija cortó el tema, porque su hija dijo ‘se acabó, hasta aquí’. La diferencia, Juls, entre tú y la hija de Belén es que la hija de Belén es una persona que se podía haber forrado, no, lo siguiente. Podría tener la vida resuelta, de ella y de su descendencia, para toda la vida solamente con firmar un contrato».