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La frase de Sun Tzu sobre la perseverancia: «Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después»

Esta afirmación aseguraba que para ganar, hay que analizar, planear y asegurar las condiciones favorables para empezar cualquier acción

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Sun Tzu
Sun Tzu (AI).
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

La perseverancia es una de las claves para alcanzar cualquier objetivo, pero Sun Tzu invita a entenderla desde una perspectiva estratégica. En ‘El arte de la guerra’, el célebre estratega chino dejó una reflexión sobre la importancia de prepararse para la victoria antes de enfrentarse a la batalla: «Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después». Una frase que, siglos después, sigue ofreciendo una valiosa lección sobre planificación, determinación y éxito.

Esta afirmación aseguraba que para ganar, hay que analizar, planear y asegurar las condiciones favorables para empezar cualquier acción, que el combate físico solo es el paso final de un proceso que ya está decidido de antemano y que luchar primero muestra el error de lanzarse a la acción sin un rumbo claro, pensando que los errores se pueden arreglar sobre la marcha.

Por tanto, la estrategia vence a la fuerza si se diseña de manera correcta desde el primer día, y que el combate es solo la ejecución, reflejando quién hizo mejor su tarea previa. Hay que evitar la improvisación, ya que si no se actúa conforme a un plan, eres esclavo de las circunstancias.

Sun Tzu al frente de sus ejércitos. (Imagen generada por IA)
Sun Tzu al frente de sus ejércitos. (Imagen generada por IA)

Optimización de recursos

Sun Tzu aseguraba con esta afirmación que ganar de antemano minimizaba el desgaste, el riesgo y el sufrimiento innecesario. Quien planificaba de antemano entraba en la acción con la calma de seguir un guion ya escrito, mientras que el que actuaba primero entraba primero en la desesperación y el miedo.

El estratega chino nos recordaba que moverse rápido sin dirección es solo una forma ruidosa de fracasar. Por tanto, para Sun Tzu es importante conocer el terreno y las herramientas, conocer las fuerzas tanto propias como las del enemigo y, sobre todo, conocer si el clima es el correcto para lanzar una iniciativa.

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