La desesperación de Jordi, agricultor de almendras: «Vamos a pérdidas. La perspectiva te hace pensar en abandonar el territorio»

Jordi Pascual, un agricultor de almendros que tiene 11 hectáreas en Bisbal del Penedés, en la provincia de Tarragona, se ha convertido en viral después de explicar en televisión las realidades de su gremio, que está siendo afectado por la sequía. Este agricultor ha explicado las pérdidas económicas derivadas de la caída de la producción por la falta de agua. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación del sector agrícola en esta parte de Cataluña.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de los más graves es una población empobrecida que ha visto cómo los salarios han sufrido en menor proporción que los precios. A esto, en caso de los autónomos, hay que sumar la alta carga impositiva del Gobierno socialista, que apenas deja margen de maniobra a los pequeños empresarios, que se ven condenados a cerrar o vivir al día sin la posibilidad de crecer.

Y a esto hay que sumar otros condicionantes en el caso del sector agrícola, como puede ser la sequía. La falta de agua en las zonas más secas de España está llevando a la ruina a muchas familias y las últimas lluvias acaecidas en los últimos meses no han puesto remedio a la situación. Por ello, en los últimos días se han hecho virales las palabras de Jordi Pascual, un agricultor que tiene 11 hectáreas de almendros en la localidad de Bisbal del Penedés, que está situada en la provincia de Tarragona.

La versión de un agricultor de almendros

Este agricultor ha explicado la situación que vive el gremio, que van con pérdidas por la caída de la producción a consecuencia de la falta de agua en los campos de Cataluña. «No han aguantado con agua de lluvia y vemos que los árboles se están muriendo», comienza diciendo durante su intervención en el programa ‘Directo al grano’ de RTVE.

«Bajamos mucho los rendimientos y tenemos mucha pérdida de fruta. No es que ganemos 0, es que vamos a pérdidas. Este año lo veo fatal. Nuestra producción vendría a ser de unos 11.000 kilos de almendra y estamos recogiendo 3.000 o 4.000. Un desastre», afirmó en declaraciones que recoge Mundo Deportivo. «No sale ni a cuenta tener almendros en esta zona. La perspectiva te hace pensar cosas que no son muy buenas, que sería ir abandonando el territorio», afirma en este programa.

Este medio también recoge los datos proporcionados por la Unión de Pagesos de Cataluña, que informa que en los últimos tiempos la producción del almendro ha caído un 80%, otro 80% en el caso del avellano de secano y un 50% del algarrobo. Por ello, cada hectárea estaría generando unas pérdidas de 400 euros a cada agricultor, contando ya con los ingresos y ayudas. Por ello, desde esta organización reclaman más ayudas públicas para un gremio que está sufriendo las consecuencias fatales de la sequía que asola a esta parte de España.