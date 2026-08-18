Revés para el ex jefe de gabinete de Sánchez imputado por las cloacas del PSOE: Pedraz ordena clonar de nuevo su móvil

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las cloacas del PSOE, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vuelva a realizar el clonado del teléfono de Juanma Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de gabinete del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Serrano había recurrido para tratar de anular el clonado.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la comparecencia de Serrano de este martes en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

Esta diligencia se enmarca en la investigación sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional relativa al caso de las cloacas que indaga, por un lado, en una trama de amaños de contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, por otro, en una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habrían contado con el liderazgo del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la coordinación de la ex militante socialista Leire Díez.

Pidió anular la prueba

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un «papel preeminente» en las dos ramas del caso.

En este contexto, Serrano había sido citado hoy para verificar el clonado de su teléfono móvil llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que «la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación».

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del ex presidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado ha comenzado a realizarse esta mañana en una sala precintada del juzgado, un trámite que se extenderá durante unas ocho horas o nueve horas, según las fuentes.

Al terminar, el contenido del mismo se trasladará a un disco duro. Serrano y su abogado han vuelto a ser citados este miércoles a partir de las 10.30 horas para verificar esa última parte del proceso.

Las fuentes han explicado que el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y que a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.