La AEMET y Jorge Rey alertan a la población sobre la DANA estacionaria que provocará tormentas con granizo en varias regiones

La DANA estacionaria que provocará tormentas con granizo en varias regiones ha activado las alertas de la AEMET y de Jorge Rey. Los expertos no dudan en lanzar esta importante alerta, ante una serie de cambios que pueden marcar la diferencia. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El tiempo se acaba convirtiendo en un problema que afecta a aquellos que esperaron en sus vacaciones con media España en fiestas.

Agosto es el mes por excelencia de las fiestas y de la inactividad por parte de muchas empresas que acaba traduciéndose en más y más personas de vacaciones que esperan encontrar un buen tiempo que se convertirá en una necesidad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un cambio de tendencia que podremos empezar a visualizar a medida que avancemos con unas lluvias que irán ganando terreno con el paso de las horas.

Jorge Rey y la AEMET alertan a la población sobre la dana estacionaria

La dana estacionaria que está llegando a nuestro país parece que se centrará en una parte del territorio. Lo que parecía imposible, ha acabado siendo una realidad en una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar convirtiéndose en un problema para todos.

Sin duda alguna, tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En especial, si tenemos en consideración, lo que puede pasar en unas fechas en las que realmente tendremos que empezar a ver llegar un cambio radical que puede ser esencial en estos días.

El experto en el tiempo, Jorge Rey, no dudará en darnos un detalle que acabará marcando una diferencia importante. Sobre todo, si tenemos en consideración, lo que puede pasar en breve. Un vídeo viral que se ha convertido en tendencia y que nos explica la llegada de unas lluvias que pueden ser especialmente intensas.

No es casualidad que así sea, después de un mes de julio en el que las altas temperaturas se han acabado convirtiendo en una realidad y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas fechas en las que todo puede ser posible.

La dana estacionaria que provocará tormentas con granizo en varias regiones

Una dana estacionaria provocará tormentas con granizo en varias regiones de España. Lo peor que nos podría pasar es un importante cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa, en especial, en unas vacaciones para las que deberemos estar preparados.

Sacar el paraguas estos días o incluso cambiar de planes puede ser una realidad en unos días en los que cada gesto cuenta. Tal y como nos explican desde la AEMET: «La aproximación de aire relativamente frío en altura dejará un ambiente inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este. Además, un frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico. También se esperan algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía. A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución en parte de la Península. Son posibles los chubascos y las tormentas en los Pirineos y extremo nordeste y, no se descartan en los sistemas Béticos, Ibérico y Cordillera Cantábrica. Las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas. Son posibles las brumas matinales en el extremo norte, el golfo de Cádiz, Ceuta y Melilla. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, salvo en el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde subirán, pudiendo ser los aumentos extraordinarios en el litoral de Valencia. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares, el sureste y la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en zonas bajas del Ebro interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Las mínimas bajarán en Galicia, el Cantábrico y el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy elevadas en zonas bajas de la Comunidad Valenciana, pudiendo llegar al litoral, también en la ribera baja del Ebro y Murcia, que pueden extenderse hacia zonas orientales de la meseta sur, Ibéricas y alto Ebro. Se espera un viento del suroeste en general, flojo o moderado. El viento será del norte o noroeste y flojo en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. En Canarias, volverá el alisio, moderado».