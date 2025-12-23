Una comensal de ‘First Dates’ tiene que parar los pies a su cita: «Un poco flipado»

First Dates continúa buscando el amor en su famoso restaurante, algo que con Manuel y Evenlyn fue un poco complicado, debido a la diferencia de personalidades entre uno y otro. Aunque ambos llegaron con ganas de enamorarse, las cosas comenzaron a torcerse desde el primer momento, ya que sus vidas y sus gustos son bastante diferentes.

El primer en llegar fue el joven albaceteño, que persigue su sueño de ser DJ y llegar a cobrar hasta 10.000 euros por cada una de sus actuaciones, algo que sólo los más grandes de la música electrónica consiguen. También tiene muy claro que ahora mismo no busca nada serie, aunque sí que tiene ganas de volver a sentir «la magia del principio», algo que quiere encontrar con «una chica morena, de mi estatura y con buenas curvas».

El programa había acertado con Evelyn, una joven madrileña que estudia psicología, aunque se encuentra en pleno año sabático. Aunque en lo físico parecía estar cerca, ella buscaba algo serio en el amor, dejando claro que está un «poco más chapada a la antigua».

Manuel dejaba claro que le encantaba «su manera de hablar y de ser. Me gusta que sea echada para adelante y risueña», aunque las cosas no iban a ir tan deprisa como él esperaba. Todo lo ganado en la primera impresión lo perdió nada más sentarse en la mesa a cenar.

El de Albacete se quitaba la chaqueta y dejaba ver una camiseta con unos enormes labios, una jugada que creía maestra para llevarse algo más que una agradable cena. «Llevo una camiseta bastante sugerente y es para darte un mensaje. No me puedo ir esta noche sin un beso», le decía a su cita.

Evelyn, por su parte, no estaba tan contenta con la idea, por eso dejaba claro en privado que no pensaba seguirle el juego: «Me ha parecido un poco flipado, no te conozco de nada».

Ella, por su parte, ha dejado claro que sus gustos van más por la música latina, como la salsa, bachata y el reggaeton, mientras que él es DJ de música techno, un estilo que ahora mismo domina el mundo de los festivales. «No me gusta nada. Ni el techno, ni el rock ni el heavy metal… Nada», decía ella comparando estilos que no se parecen en absolutamente nada.

Las diferencias entre uno y otro seguían apareciendo en sus planes, ya que él se mantenía en sus trece de no buscar nada serio, mientras que ella pensaba que en realidad sí que quería algo más. «No me parece mal tío, aunque sí es verdad que me daba la razón todo el rato. Hace cosas muy diferentes a mí y creo que al final ser tan diferentes es bueno porque aprender cosas de cada uno», así dejaba claro que le estaba gustando su cita en First Dates.

Aunque Manuel no consiguió su esperado beso, algo que intentó bastantes veces, sí que se llevó como premio una nueva cita con la joven. Evelyn, eso sí, le dejó claro que necesita tres o cuatro citas más para dar ese paso.