Una soltera de ‘First Dates’ protagoniza un inesperado descuido en plena cita

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro. Y es que, después de casi diez años en emisión, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuesten por encontrar el amor en el programa de Mediaset España. De esta manera, recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a José. El joven, procedente de Valencia, se presentó como un artista y carnicero. «Desde chiquillo he ido a teatro. Me gustaría algún día hacer algo, una serie o una película», comentó en su presentación.

El participante acudió al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una mujer que, a poder ser, fuese bonita. «Que yo la mire y diga: ‘Es un espectáculo’», explicó con humor. Teniendo esto en cuenta, la organización le presentó a Venus, una soltera de 26 años. La participante, una chilena que estudia moda, dijo que está convencida de que el sexo con amor es muy aburrido. Respecto a los hombres, busca uno que tenga muchos músculos. Una primera toma de contacto entre ambos solteros que fue muy acertada.

José se queda impactado con el pecho de Venus

«Lo primero que le he visto han sido las personalidades», comentó José respecto al pecho de su cita. De hecho, esto fue una de las primeras cosas que le preguntó. «¿Naturales?», le preguntó. «¿Y tú que crees? ¿Te las muestro?», bromeó ella. Un tono de humor entre ambos que imperó durante casi toda la velada.

«Normalmente, soy más tranquilito, pero si me encienden…», comentó José. De esta manera, entre tema y tema, los comensales hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común. Una serie de opiniones donde no faltaron las sexuales. Por ello, minutos después, ambos estuvieron de acuerdo en tener más intimidad en el reservado de First Dates.

«Guarro con guarra se entienden», comentó Venus. Fue entonces cuando dieron rienda suelta a la pasión, con las luces apagadas. Un momento muy pasional donde el participante no tuvo reparos en tocar. Por lo que se vió casi todo. «Antes de comprometerse con algo tan serio hay que ver la carne, chequearla y probarla», opinó la chilena. Pero, el momento de la discrepancia llegó a la hora de pagar la cena.

José, a su cita de ‘First Dates’: «Ni yo soy más que tú ni tú eres más que yo»

José se excusó con Venus y le dijo que pagaría solamente su parte, pues no traía dinero para los dos. Un comentario que no le hizo nada de gracia a la joven. «Lo siento, pero tú estás saliendo con una latina. A mí no me interesa el ‘fifty-fifty’ español. Tú pagas la cena porque es la primera cita. Yo lo valgo», le dijo sin filtros. Pero, él no la pagó.

Por ello, en la decisión final del programa, Venus se mostró tajante. «Me ha molestado que no me pagases la cena. Vengo en un país donde por cortesía y por impresionar a la chica, siempre invita», le dijo. «Ni yo soy más que tú ni tú eres más que yo», le respondió él. «Yo ya te he impresionado cantándote una cancioncita», agregó. Pero, al final, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. «Hay detallitos que cambiar, pero se pueden ir puliendo a medida que nos vayamos conociendo. Le vamos a dar una oportunidad porque está guapete», concluyó la chilena.