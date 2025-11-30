Una soltera de ‘First Dates’ confiesa cuál es su juguete sexual favorito: «Lo tengo tatuado»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, cada vez son más los solteros que ponen sus ilusiones y su corazón en manos del equipo para poder encontrar a su media naranja. De esta manera, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a solteras como Claudia. La participante, de 24 años, se presentó como una profesora de baile y estudiante. Debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por el presentador vasco.

La joven contó que cuando era una niña sufrió bullying. Momentos difíciles que ha conseguido superar gracias al baile. Su objetivo de participar en First Dates es encontrar a alguien que la haga reír, tenga responsabilidad afectiva y principios. Eso sí, dejó claro que no le importaba si era chico o chica. Teniendo esto en cuenta, la organización le presentó a Andra. La joven, de 21 años, explicó que tiene un trastorno sobre la personalidad en el que siente las cosas «el triple de fuertes» que la gente que no lo padece.

Las solteras de ‘First Dates’ hablan de sus relaciones pasadas.

A su llegada, Claudia la sorprendió con un baile. «Hago yo eso y se me disloca la cadera», opinó su cita. Tras ello, las participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, comenzaron a hablar de diversos temas, entre ellos, su música y cantantes favoritos.

Como amantes del K-pop, las solteras fueron descubriendo las numerosas cosas que tenían en común. Luego, respecto a amores del pasado, coincidieron en el hecho de que sus ex parejas no sabían expresar sus emociones. Respecto a Andra, la joven le contó la fatídica forma de comunicarse de su ex pareja. «Se hacía una bola en la cama», dijo. Un dato con el que su cita se queda en shock. «¡Dios mío!», exclamó.

Claudia a su cita de ‘First Dates’: «¿Esto es una cámara oculta?»

Tras ello, la pareja de solteras abordó temas más íntimos. De esta manera, a nivel sexual, Andra le contó que solamente siente placer por el clítoris por precaución. Fue entonces cuando salió a la luz el tema de los juguetes sexuales. Ante ello, Andra le confesó que tiene uno con forma de pingüino. Un dato que sorprendió a Claudia, pues es su animal favorito. «Lo tengo tatuado», le contó.

«¡No jorobes!», exclamó su cita. Y es que, eran demasiadas las coincidencias que estaban teniendo. «Ya, basta. ¿Esto es una cámara oculta?», preguntó Claudia. Pues, tampoco daba crédito. Las participantes no pudieron evitar reírse de la situación. «Estamos hechas tal para cual», le dijo su acompañante. Sin lugar a duda, una cita bastante particular con la que el programa no dejó indiferente a nadie.