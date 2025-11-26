Una soltera de ‘First Dates’, descolocada con su cita: «Solo faltaría que le tuviese que chupar…»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y sus casi 10 años en emisión lo avalan. El pasado 25 de noviembre, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Sandra, una soltera de 54 años que se presentó como una monitora deportiva y camarera. Debido a que fue la primera en llegar al local del amor, fue recibida por Carlos Sobera. Fue así como le contó al comunicador cómo compagina sus trabajos. Asimismo, a nivel sentimental, confesó que nunca se ha enamorado debido a que se aburre rápido.

Sandra acudió al programa con el objetivo de encontrar, de una vez por todas, a ese hombre que la haga suspirar. Una persona que, a poder ser, sea deportista. Teniendo esto en cuenta, la organización le preparó una cita con Manuel. El comensal, de 64 años, se presentó como un hombre coqueto al que le gusta pintarse las uñas de las manos y de los pies. Pero, lamentablemente, la primera impresión entre ambos no fue la mejor. Pues, ella lo consideró demasiado bajito. Eso sí, él indicó que le parecía una mujer guapa, elegante y sexy.

Sandra no logra conectar con su cita de ‘First Dates’

A pesar de ello, los participantes se han trasladado hasta su mesa en el restaurante de First Dates con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, entre tema y tema, ella le contó que estuvo en una competición fitness. Sin embargo, no tiene un buen sabor de boca de esta experiencia. Pues, considera que en lugar fijarse en el físico muscular, se fijan en el resto. «Parece que lo que califican es un concurso de Miss», comentó.

Manuel le ha confesado que le sorprende la manera en la que logra compaginar sus horarios laborales. Ante ello, Sandra le explica al programa que no piensa contarle de qué es el pub en el que trabaja por las noches. ¿El motivo? Lo ve como un amigo. Así pues, ambos han comenzado a hablar de sus gustos musicales. Pero, no lograron llegar a un acuerdo. Por ello, la soltera se sinceró en uno de los totales y reveló que su cita, a nivel sexual, no le provoca nada.

Lejos de quedar aquí, la pareja de solteros comenzó de hablar de fútbol. Manuel le contó, emocionado, que era aficionado del Atlético de Madrid. Una revelación que no sorprendió mucho a la colombiana. «Me lo imaginé, tienes cara», le dijo. Tras ello, el participante le revela cuáles son sus zonas erógenas y le explica que le gustan las cosquillas en las axilas y los masajes en los pies. Una confesión que deja a la soltera estupefacta. «Sólo faltaría que le tuviese que chupar las axilas», comentó ella. Una cita de lo más particular con la que el equipo de First Dates no ha dejado indiferente a nadie.