Un soltero de ‘First Dates’, impactado ante la confesión sexual de su cita: «No me lo esperaba»

El pasado 24 de noviembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset España, eso no es ningún secreto. Y es que, cada vez son más los solteros que apuestan por poner en manos de la organización su vida amorosa. Por ello, Domingo ha querido vivir la experiencia de primera mano. De esta manera, el soltero se presentó indicando que llegaba desde Las Palmas de Gran Canaria y que era un calvo al que le gusta raparse. «Hasta que me muera», dijo.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, el participante fue recibido por Carlos Sobera. Mientras esperaba a la mujer que se convertiría en su cita, el comensal le contó que llevaba sin pareja de dos a tres años. Asimismo, explicó que pudo haber tenido algo con alguien pero, a en cuanto a relaciones, no lo ha pasado bien. Busca a una mujer femenina y que «pise fuerte». Por ello, la organización le presentó a Ana, una soltera de Tenerife. La camarera, de 46 años, llegó al local indicando que es una persona que vive la vida al máximo.

Domingo siente vergüenza al revelarle su edad a su cita de ‘First Dates’

El primer encuentro entre la pareja de solteros no estuvo nada mal, al menos para Domingo. «Es como lo que yo buscaba», indicó el soltero. Sin embargo, a ella su vestimenta le pareció «demasiado clásica». Fue entonces cuando Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa para que pudieran conocerse mejor y dar comienzo a su cita. De esta manera, él le cuenta que es padre de dos niñas. A esto, ella le cuenta que es madre de tres niños.

«Qué bonita sonrisa tienes, se te ilumina la cara», le comentó él de la nada. Tras ello, la cita fue avanzando poco a poco. Pero, cuando Ana le contó que tenía 46 años, él no pudo evitar sentirse avergonzado. Pues, es mayor que ella. Tiene 53 años. Al decírselo, la comensal intentó hacerlo sentir bien. «No estás tan mal», le dijo. Pero, lo cierto era que lo veía muy mayor para ella. Una revelación que le hizo al equipo de First Dates en privado.

Seguidamente, los participantes comenzaron a hablar de temas más íntimos. Fue así como estuvieron de acuerdo en el hecho de que es muy importante tener relaciones sexuales para mantener el amor. Él, por su parte, le explicó que le encanta que sea correspondido. Ante ello, ella le dijo que le gusta mucho «jugar». Fue entonces cuando le hizo una confesión que lo dejó de piedra. «Me gusta hacerlo cada día, como si son 8», le indicó. Una información que dejó a Domingo encantado. «Esto no me lo esperaba», respondió.