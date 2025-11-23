Una soltera de ‘First Dates’ confiesa su técnica contra los mentirosos: «Cuando quiero, lo instalo»

First Dates nos ha presentado solteros bastante particulares, este mes de noviembre. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Muchos años ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor que le han otorgado al equipo cierto prestigio. Por ello, Carmen ha querido vivir la experiencia de primera mano. La comensal, de 68 años, se presentó dejando claro que, a pesar de sus «arruguillas», tiene el cuerpo «perfecto». Asimismo, a nivel sentimental no le ha ido muy mal.

Pues, según explicó al equipo de Cuatro, estuvo 25 años casada, tiene hijos y nietos. Sin embargo, a pesar de su divorcio, nunca se cerró al amor. De hecho, estuvo con otra pareja durante 12 años. Pero, su conclusión no ha cambiado. «Como son mentirosos» los deja. La encargada de recibirla a su llegada fue Lidia, la camarera. Un intercambio de palabras donde le confesó que cuando tiene pareja se mete en Badoo, una aplicación de citas, para revisar si su pareja tiene perfil. «Cuando quiero lo instalo y miro si tú estás en el Badoo. Resultas que estás. Entonces, chico, tú no eres legal», explica. «¿Qué hago? Pues, adiós. Muy buenas», sentencia. Asimismo, ha explicado que quiere encontrar a alguien que esté con ella hasta «que Dios nos lleve». Pues, no quiere nada pasajero.

Juan y Carmen se convierten en los protagonistas de ‘First Dates’

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Juan, un funcionario jubilado. El soltero, de 75 años, fue recibido también por Lidia. Por ello, la camarera lo acercó hasta Carmen. Una primera impresión que fue muy positiva para ambos. «Me gusta su porte y como viene vestido», opinó la participante. Así pues, tras un intercambio de palabras, los comensales se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates.

Carmen estaba encantada con su cita, y no dudó en hacerselo saber a él. De esta manera, entre tema y tema, Juan le contó que trabajó de Policía Nacional. Ella, por su parte, le dijo que ha tenido una peluquería. Además, pese a su edad, le contó que le gusta mantenerse activa. Una serie de detalles que le gustaron mucho al participante. «Hay que ser activo y más en esta edad», comentó.

Carmen se sincera en ‘First Dates’: «Me siento joven y quiero cama»

En lo personal, el soltero le contó que, después de su separación, dedicó todo su tiempo a sus hijos. Por ello, terminó descuidando su vida amorosa hasta el punto de que lleva sin pareja 11 años. Asimismo, le contó que con su ex mujer solía hacer nudismo. «Me gusta ir a cenar y he sido muy liberal», confesó. Un dato con el que coincidió con Carmen, pues ella le contó que hace topless.

Una cita muy amena donde abordaron todo tipo de temas. De hecho, no faltaron los más íntimos. Y es que, los dos estuvieron de acuerdo en dejar claro que se ven todavía muy activos sexualmente. Además, consideran que es necesario para que una relación funcione. «Eso era lo que quería. Me siento joven y quiero cama», sentenció Carmen, encantada.