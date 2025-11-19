Un soltero de ‘First Dates’ da a conocer su aventura sexual más salvaje: «Me las llevé a…»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Pues, cada vez son más los solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una manera diferente de encontrar el amor que, el pasado 18 de noviembre, nos presentó a Patri, una soltera procedente de Tenerife que se presentó señalando ser una gran fan de Tina Turner. En el amor, la mujer explicó que solo ha tenido una relación. Pues, considera que su trabajo ha sido un impedimento para ello.

Patri acudió a First Dates con el objetivo de encontrar a alguien que quiera una relación estable y duradera. Teniendo esto en cuenta, la organización le presentó a Manuel. El participante, procedente de Sevilla, explicó que se dedica a la inversión y que tiene un gran parecido con «Antonio Banderas». Teniendo en cuenta que fue el último en llegar, Carlos Sobera acudió en su busca para acompañarlo hasta su mesa en el restaurante, donde lo esperaba Patri. Un primer encuentro que fue bastante acertado.

Patri, soltera de ‘First Dates’, no acostumbra a decir su edad

Con el objetivo de conocerse mejor, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas. Ante ello, Manuel quiso saber su edad. Pero, Patri considera que decir la edad «irrumpe las energías». Y es que, ella se siente una persona muy espiritual. Un pequeño dato que no sorprendió al comensal, pues él confesó serlo también.

El soltero ha querido saber de donde era originaria Patri, pues pensaba que era de Latinoamérica. Pero, ella le contó que vivía en Tenerife, islas Canarias. Sin embargo, tiene raíces afroamericanas. Así pues, con el objetivo de avivar la cita, la organización les entregó unas cartas que tenían que leer. De esta manera, los comensales debían responder a las cuestiones planteadas.

Manuel sorprende a Patri con sus respuestas

La primera pregunta puso a ambos solteros entre la espada y la pared. Pues, tenían que hablar de la cosa más salvaje que hubiesen hecho en su vida. Patri no sabía qué responder, pero Manuel se sinceró. «Conocer a un chica y en una noche de verano loca terminar en la playa, en un acantilado. Allí haciéndonos feliz el uno al otro», reveló en uno de los totales. Una experiencia que no era muy destacable, por lo que una trabajadora del programa fue al grano. «¿Salvaje?», se le escucha preguntar.

«Sí, pero es que iba con la amiga también», agregó entre risas el soltero. «Iba un pack», dijo. Asimismo, la siguiente pregunta era si había hecho un trío o no. Una cuestión que Patri respondió negativamente y de manera rotunda. Pero, él confesó que sí lo había hecho. Una respuesta que no le hizo nada de gracia a la comensal. «Me estoy dando cuenta que, a lo mejor, soy un poco clásica yo. Un poco conservadora», le comentó la joven. «Eres como te ha salido ser», le respondió Manuel. Unas palabras que le gustaron mucho a Patri. «Sí señor, dilo», exclamó ella. Una velada muy particular que no dejó indiferente a los espectadores de Cuatro.