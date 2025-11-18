No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Miguel, un estudiante de filosofía de 22 años que llegaba desde Madrid. Entre otras cuestiones, reconoció que le gustaría descubrir un sistema ético absoluto que pudiera llegar a convencer a las personas de salir, de una vez por todas, del relativismo. De hecho, reconoció a Carlos Sobera que, gracias a su tía Concha, se animó a presentarse a este programa. Fue entonces cuando el presentador no dudó en dedicarle un mensaje: «Te amo, Concha».

Una reacción que no gustó en absoluto al soltero. Hasta tal punto que, ante las cámaras del equipo de First Dates, no tuvo reparos a la hora de mostrar su decepción: «No me gustó nada cuando él gritó. Saludar es decir ‘hola, Concha’, no decir ‘te quiero’». En cuanto a su chica ideal, quiere que tenga valores férreos, que odien el relativismo y que no tengan problemas a la hora de debatir. Su cita para esa noche era Paula, una maestra de 22 años que llegaba desde Salamanca. Entre otras cuestiones, reconoció que consideraba que las relaciones sexuales, si no se mantienen a cierta edad, se convierten en «los pringados del grupo». Nada más conocer a Miguel, dejó claro que «no era lo que esperaba». Es más, ninguno de los dos fue capaz de entablar algún tipo de conversación en la barra del restaurante. Aunque Lidia intentó que se soltaran, no consiguió su cometido.

«No consigo hablar porque no me atrae nada», reconoció la salmantina. A pesar de todo, Carlos Sobera no dudó en acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Miguel reconoció que tenía ciertas dudas sobre la carta del menú, puesto que no entendía cómo, en vez de poner ‘primer plato, segundo plato y postre’, lo ponía en otros términos completamente diferentes.

A pesar de este comentario, Paula quiso saber más detalles sobre él. Fue entonces cuando le preguntó sobre qué quería hacer en su tiempo libre. Él se sinceró, asegurando que le fascinaba estudiar temas que tuviesen relación con la filosofía, pero también jugar a videojuegos. Paula, por su parte, reconoció que era tímida y le costaba hablar pero, cuando alguien le atraía, no tenía reparos a la hora de entablar una conversación.

Eso sí, la salmantina tuvo claro que esa cita no era una excepción. Respecto a su música favorita, a Miguel le fascina la clásica y los coros cristianos, pero también el «rap frikis» y Luis Miguel. Algo en lo que tampoco coincidió con Paula: «Creo que no concuerda mucho». En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas, puesto que, a lo largo de la velada, ambos tuvieron claro que no tenían muchas cosas en común, ni mucho menos.