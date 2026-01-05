Carlos Ruckauf, ex vicepresidente de Argentina, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y analista internacional, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre la detención del ya ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos (EEUU). El experto ha asegurado que la nación que preside Donald Trump «no invadió Venezuela», sino que «fue a buscar a un usurpador narcotraficante requerido por la justicia de Nueva York por una cantidad de cargos muy largos».

PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido en Venezuela?

RESPUESTA.- Creo que lo primero que hay que decir es que hay una inmensa sensación de alivio entre los que amamos la libertad por el hecho de que un dictador siniestro como Nicolás Maduro esté frente a la justicia en Nueva York. Él va a tener ahí lo que nunca le dio a sus víctimas: abogados, defensores, fiscales, profesionales y jueces independientes.

Hace mucho tiempo que esta narcodictadura ha ido corrompiendo otros lugares del mundo y nuestra América. Queremos escuchar qué tiene que decir Maduro de estos 20 años de repartir dólares llegados por vía de la venta negra de petróleo y narcodólares en nuestro continente y en el vuestro. Estamos esperando todos en febrero al Pollo Carvajal, pero este es un plato de fondo. No es un fiambre, es un plato muy calentito de fondo que representa la esperanza de conocer cuántos desaguisados se han hecho en nombre del llamado socialismo del siglo XXI.

Saber la verdad de la narcocorrupción del socialismo del siglo XXI va a correr el velo de una gran mentira: que el socialismo es una solución. El socialismo ha sido una perversión que destruyó nuestros países. Y en segundo lugar, ver que atrás de las palabras de que querían ayudar al pueblo, lo que había es querer llenarse los bolsillos.

P.- ¿Qué opinión tiene de la intervención? ¿Es verdad que contradice el derecho internacional?

R.- Aclaremos que EEUU no invadió Venezuela. Esto es muy importante para explicarle al hombre que no sigue las noticias de todos los días. EEUU fue a buscar a un usurpador narcotraficante requerido por la justicia de New York por una cantidad de cargos muy largos, y a partir de esos cargos será juzgado como nunca le dio a sus víctimas él la posibilidad.

En segundo lugar, la profundidad del régimen corrupto de Venezuela ha sido explicitado con mucha claridad por alguien que no es de derecha, por Michelle Bachelet, una ex presidente socialista de Chile, que al mando de una comisión de Naciones Unidas investigó lo que pasaba en El Helicoide, la cárcel más siniestra de Maduro y de Diosdado Cabello, y recorrió toda la realidad venezolana contándonos luego sobre las violaciones a los derechos humanos muy profundos en ese país teóricamente gobernado por un hombre de la misma idea política.

Los socialistas en realidad se rasgan las vestiduras porque creen que se van a conocer muchas de las trapisondas que han hecho muchos de ellos junto a Nicolás Maduro. Y vamos a ver cuántas personas en nuestros países, en el suyo y en el mío, han sido corrompidos por estos narcodólares. Me parece que ese es el fondo de la crítica. Nadie puede decir que Maduro ha sido un gobernante popular, salvo que esté ciego.

P.- ¿Cree que detrás de Maduro van a ir otras personas?

R.- Ahí hay una incógnita que yo la verdad no puedo desvelar: el rol de un personaje siniestro y corrupto como Delcy Rodríguez. Aparentemente, ayer en la conferencia de prensa, fue ambiguo lo que dijo al respecto Trump, pero era bastante clara la cara detrás de Marco Rubio, que es el conductor táctico en materia política de la operación.

Delcy Rodríguez es una de las peores del régimen. Ha sido parte del robo, del saqueo y está pendiente de una investigación que yo sé que está en la justicia norteamericana. También sobre aquel viaje de Delcy Rodríguez a Barajas, donde ella no podía ingresar al territorio europeo. Ingresó por permiso del bueno de un ministro. Pero en todo caso, ese ministro consultó a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dijo en ese momento que no sabía que ella iba a llegar y que no podía dejarla sin hacer un reposte en Barajas. Lo cierto es que luego la Guardia Civil de su país, de España, reveló que cinco días antes Sánchez sabía que iba a llegar Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es alguien que también queremos que hable.

P.- ¿Cree que va a repercutir en otros países?

R.- Creo que Cuba y Nicaragua deberían ser objetivos porque se trata también de dos gobiernos dictatoriales. Yo siempre diferencio los gobiernos electos por el pueblo, aunque no me guste su ideología, de los gobiernos impuestos a los pueblos. Y claramente la más vieja, la más siniestra dictadura del continente, es Cuba. De ahí, de ese huevo de la serpiente, nació el narco socialismo del siglo XXI. En consecuencia, la caída del régimen cubano y de la oprobiosa dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y de su mujer, que inclusive entregó a su propia hija para ser violada. A todos esos deseo verlos también confesando y presos. Obviamente, cada uno tendrá que tener una causa para ser encartado. La justicia norteamericana no actúa al capricho de ningún presidente. La justicia norteamericana es realmente independiente

Cuando hablamos de Petro, es un tipo con el que tengo muchísimas diferencias. Creo que su nombre realmente que ha hecho cosas muy malas para Colombia, pero es el presidente que eligieron los colombianos y ahí estamos ya en una frontera que yo creo que nunca hay que romper, la de respetar lo que los pueblos eligen.

P.- ¿Esto hubiera sucedido con un Gobierno diferente al de Trump?

R.- No. Claramente, no sucedió. Durante el Gobierno de Biden en EEUU ocurrieron algunas cosas muy significativas respecto a Venezuela. La primera y muy importante es que él le creyó a Nicolás Maduro que iba a dar elecciones libres y le dio la posibilidad de escapar de la justicia norteamericana a los narcosobrinos de este dictador, ahora encartado ante la justicia norteamericana.

Biden tuvo sobre esto la convicción de que estos eran narco dictadores, porque la primera recompensa grande de 25 millones de dólares la puso su Administración, y también otras administraciones demócratas han luchado contra las dictaduras y el narcotráfico en el continente. Yo recuerdo, en su momento, cuando yo era vicepresidente, el presidente Bill Clinton, un presidente demócrata, sancionó al entonces presidente de Colombia por sus relaciones con el narcotráfico y lo puso en lo que se ha dado en llamar luego la lista Clinton. Así que creo que no hubiera ocurrido lo que ocurrió si no hubiera un hombre de la decisión de Trump y al mismo tiempo, si no había un estratega que conoce nuestro continente como Marco Rubio.