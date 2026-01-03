Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, sin embargo, también es uno de los países en los que la población sufre más pobreza. En concreto, los últimos estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) indicaron que la pobreza en Venezuela alcanzó el 86% en 2024. Uno de los motivos principales sería la alta inflación que vive el país. De esta forma, las estimaciones de las empresas privadas previas al ataque de EEUU a Venezuela sugerían que la inflación podría llegar a superar el 500% este año 2026 en Venezuela. Además, hay que tener en cuenta que los datos oficiales de inflación no se publican desde octubre de 2024.

Sin duda, una situación muy disparatada teniendo en cuenta que Venezuela posee una de las mayores reservas de recursos naturales del mundo, con una riqueza estimada de 12 billones de euros en recursos naturales totales, incluyendo petróleo, gas natural, hierro y tierras raras. No obstante, se espera que con los recientes acontecimientos en los que el dictador Nicolás Maduro ha sido detenido por EEUU, cambie esta situación.

Por otro lado, también han contribuido a la mala situación de la economía venezolana, las políticas intervencionistas del Chavismo, que han provocado la huida de varias empresas del país, así como de la inversión. Principalmente, este intervencionismo se ha apreciado en el sector energético y petrolero. En cuanto a este tema, podemos encontrar casos como la compañía ExxonMobil, cuyos activos petroleros fueron expropiados en Venezuela, y la empresa ConocoPhillips, en la que tuvo lugar la expropiación de participaciones en varios proyectos petroleros. Por último, destaca la compañía Chevron, que aunque no fue totalmente expropiada, su licencia para operar fue objeto de controversia.

Tampoco hay que olvidar el caso de Banesco Banco Universal, que fue intervenido por el Gobierno venezolano en mayo de 2018 mediante la instalación de una Junta Administradora para supervisar su operación ante supuestas irregularidades en el reporte de operaciones de clientes.

Mientras que en el sector de la industria alimentaria y manufacturera, también se produjo el caso de la compañía Owens-Illinois, una Planta de envases de vidrio, que fue expropiada por el Estado en torno a 2010. Por otro lado, algo parecido ocurrió con Kellogg’s, cuya Planta fue confiscada tras la salida de la empresa del país (2018).

Otro de los casos más mediáticos fue General Motors, cuya planta de ensamblaje fue confiscada por conflictos laborales y control estatal. Así, como lo que ocurrió con la empresa Clorox, cuyas Instalaciones fueron tomadas tras cierre de operaciones.

Pobreza extrema en Venezuela

La pobreza es uno de los principales problemas de los venezolanos por la gestión de Maduro. Así, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) señaló que unos 3,4 millones de hogares vivían en pobreza extrema en 2024, con ingresos insuficientes para adquirir la cesta básica de alimentos.

El poder adquisitivo de la población también se encuentra destruido, ya que el salario mínimo y las pensiones son extremadamente bajos. Además, Venezuela se ha posicionado como uno de los países más desiguales de América Latina. Según datos de 2025, el 10% más rico de la población gana 50 veces más que el 10% más pobre. Asimismo, la crisis se profundiza por la baja remuneración, la informalidad laboral, la inflación persistente y la inestabilidad cambiaria.