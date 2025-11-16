Un soltero de ‘First Dates’ espanta a su cita al hablar constantemente de su ex pareja: «Es una redflag»

Una noche más, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y sus casi diez años lo avalan. Y es que, cada vez son más las personas que acuden para poder encontrar a su posible media naranja. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos presentó a Guillermo. El soltero, de 28 años, se presentó como un músico y un chico de imagen en fiestas. A nivel sentimental lo ha pasado mal. De hecho, tuvo una ruptura bastante traumática. Por ello, ahora busca a alguien leal.

«Que se deje querer u que me quiera bien», explicó al equipo de Cuatro. Teniendo esto en cuenta, el programa le presentó a Juliana, una soltera de 29 años. La primera impresión entre los comensales fue bastante particular. Pues, ella, como estilista, no pudo evitar sorprenderse al ver la llamativa vestimenta de su cita. «Tiene concepto de moda y un estilo muy marcado, pero a mi personalmente no me gusta», comentó en uno de los totales. A pesar de ello, los comensales aceptaron seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante.

Juliana se niega a ir a la sala íntima con su cita de ‘First Dates’: «No quiero, perdón. ¿Está mal que diga que no?»

Poco a poco, comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común. Pero, el soltero no paraba de hablar de su ex pareja, la cual estuvo con él en su última relación sentimental. «He estado bastante tiempo en duelo por una pareja que me marcó mucho. Olvidar es muy difícil», le contó a ella.

Guillermo le ha explicado que lleva un año sin tener contacto con su última novia, pues ella le bloqueó. Eso sí, le confesó a Juliana que, si no hubiese sido por ella, él hubiese seguido detrás. Una confesión que a la joven no le hizo mucha gracia, pues percibía cierto dolor en sus palabras.

«No me gusta que hablen tanto de otra. Si ella vuelve mañana, volvería con ella 100%, te lo firmo ya», comentó ella en uno de los totales. Esta situación, sumada a sus personalidades tan dispares, arruinaron por completo la cita. «No quiero, perdón. ¿Está mal que diga que no?», indicó la soltera cuando la invitaron a ir al reservado con Guillermo.

Y es que, Juliana ya tenía claro que no iba a salir del formato de citas a ciegas con él. Por ello, ambos pasaron directamente hasta la sala de la decisión final. «Para mí alguien que todavía habla tanto de la ex es una redflag», comentó ella. Unas palabras con las que ya le dejaba claro que no quería tener una segunda cita con él. «Primero tengo que sanar y luego ya veremos», le respondió él. Pues, le daba la razón.