Rafa Jódar sigue creciendo: supera la previa en Canberra en su primer año como tenista profesional

Los hechos comienzan a dar la razón a Rafa Jódar. El joven talento del tenis español -apenas 19 años- comunicó que con el año nuevo tiene vida nueva. Decidió abandonar la liga estadounidense de tenis para dar el salto al circuito profesional. Apenas unos días después de dicha publicación, el madrileño ha superado la fase previa tras vencer a Arthur Fery y ha sellado su presencia en el cuadro final del Challenger de Canberra.

Permanecerá en las antípodas una semana más, pues disputará la fase previa del Open de Australia, la primera qualy de Grand Slam de su vida. Volviendo a Canberra, Rafa Jódar tendrá ahora un duelo de altura contra Nicolás Jarry, tenista chileno que llegó a ser el 16 del mundo y que ahora habita en el puesto 133. Ahí, en el ranking, también crece el español, pues con su presencia en el cuadro definitivo de Canberra se ha asegurado su mejor ranking de siempre.

Jarry será una buena prueba de fuego para examinar las aspiraciones de Rafa Jódar y la prueba de que tomó la decisión correcta, como dejo entrever durante su entrevista en OKDIARIO. «Iré a Australia para prepararme lo mejor posible. Esto me da más motivación que nunca para seguir trabajando duro», explicó. En las antípodas coincidirá con su amigo Martín Landaluce, con quien se formó en el Club de Tenis Chamartín. Con el también tenista madrileño viene de competir en las Next Gen Finals, el torneo sub-20 más prestigioso del tenis.

En Arabia ganó al mencionado Landalude y a Tien, a la postre campeón del torneo. Rafa Jódar responde al arquetipo del tenista moderno. Tanto en su estilo -agresivo desde el fondo de pista y cimienta su juego en el servicio- como en su físico, algo y espigado. Más similar a Sinner que a Alcaraz. «Físicamente somos parecidos», reconoce, aunque con los pies en el suelo. «Pero queda muchísimo para llegar a ese nivel», detalla a este periódico.

Tiene los pies en el suelo. El año pasado ganó el US Open Júnior y el que viene competirá en la previa del Open de Australia de mayores. Quema etapas sin darse cuenta. «Disfruto del momento, soy un chico al que le gusta jugar al tenis», asegura Rafa Jódar. Y que no pare. De momento seguirá en el circuito profesional. «Me siento preparado para dar el siguiente paso y aceptar un nuevo desafío», dice.