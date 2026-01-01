Rafa Jódar deja la NCAA y se convertirá en tenista profesional en 2026

Rafa Jódar se hace mayor a sus 19 años. A partir de 2026 dejará la Universidad de Virginia en la que ha estudiado y preparado tenísticamente a lo largo del último año y da el salto al circuito profesional. «Después de un período de profunda reflexión, consideración cuidadosa y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores, he decidido renunciar a mi elegibilidad universitaria restante en la Universidad de Virginia (UVA) y seguir mi carrera profesional en tenis a partir de 2026», explicó el propio Rafa Jódar en redes sociales.

Su plan inicial para 2026 será disputar un challenger y la fase previa del Open de Australia, algo que ya dejó entrever durante su entrevista con OKDIARIO. «Iré a Australia para prepararme lo mejor posible. Esto me da más motivación que nunca para seguir trabajando duro», explicó. En las antípodas coincidirá con su amigo Martín Landaluce, con quien se formó en el Club de Tenis Chamartín. Con el también tenista madrileño viene de competir en las Next Gen Finals, el torneo sub-20 más prestigioso del tenis.

En Arabia ganó al mencionado Landalude y a Tien, a la postre campeón del torneo. Rafa Jódar responde al arquetipo del tenista moderno. Tanto en su estilo -agresivo desde el fondo de pista y cimienta su juego en el servicio- como en su físico, algo y espigado. Más similar a Sinner que a Alcaraz. «Físicamente somos parecidos», reconoce, aunque con los pies en el suelo. «Pero queda muchísimo para llegar a ese nivel», detalla a este periódico.

Tiene los pies en el suelo. El año pasado ganó el US Open Júnior y el que viene competirá en la previa del Open de Australia de mayores. Quema etapas sin darse cuenta. «Disfruto del momento, soy un chico al que le gusta jugar al tenis», asegura Rafa Jódar. Y que no pare. De momento seguirá en el circuito profesional. «Me siento preparado para dar el siguiente paso y aceptar un nuevo desafío», dice.