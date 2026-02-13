La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) acaba de advertir del «desgaste profesional» de los efectivos que trabajan en el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ya que estos estarían abandonando este departamento hacia otros con mejores condiciones laborales. Todo ello en mitad de la debacle que están experimentando las infraestructuras de Adif. Una fuga de talento que desde la asociación consideran que es algo que impacta en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras.

En concreto, desde la asociación Aicape se justifica se destaca que estas salidas se deben a que no existe un reconocimiento económico ni profesional acorde a las responsabilidades que este personal tiene, y vincula los accidentes ocurridos en las infraestructuras de transporte en los últimos años a una «gestión insuficientemente dotada de medios humanos».

Asimismo, en la última convocatoria de empleo público de ingenieros lanzada alcanzó su máximo histórico, con 236 nuevas plazas, aunque, al mismo tiempo, registró el menor número de aspirantes presentados en los últimos veinte años, lo que asegura que evidencia la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas.

Un menor número de aspirantes a ingenieros

«Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado es un cuerpo que cuenta actualmente con aproximadamente 662 efectivos en servicio activo, la oferta de 236 plazas en una sola convocatoria -cerca del 30% del total- evidencia una planificación deficiente de los recursos humanos, al abordarse un refuerzo de gran magnitud sin una estrategia previa que garantice su adecuada integración, tutorización y sostenibilidad en el tiempo», añade la asociación.

Además, Aicape señala que esta problemática ha sido trasladada al subsecretario de Óscar Puente en dos ocasiones mediante sendas cartas, así como en diversas reuniones mantenidas con la Dirección General de Organización e Inspección, sin que hasta la fecha se hayan planteado soluciones de ningún tipo.

«No se trata únicamente de una cuestión retributiva, sino de garantizar que el Ministerio disponga de una estructura técnica sólida, estable y suficientemente dimensionada para planificar, construir, conservar y explotar la Red de Carreteras del Estado con los niveles de seguridad y calidad que la ciudadanía exige», concluye.

Por otro lado, la Organización de Transportistas Plataforma Nacional Para la Defensa del Sector del Transporte ha trasladado al ministro Óscar Puente por vía urgente que el estado de las carreteras, en general, supone para los conductores un «altísimo riesgo»: «Es de extrema preocupación».

A través de una carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los profesionales de la carretera han puesto de manifiesto que en distintos tramos de la vía principal, «existen socavones, grietas, ondulaciones y un asfalto carente de agarre para los vehículos».