Esta semana ha saltado la polémica, ya que empresas de trenes como Iryo, Ouigo y Renfe estaban vendiendo billetes para el corredor Madrid – Andalucía, a pesar de que este trayecto todavía se desconoce cuando va a reabrirlo a Adif, porque tras el accidente de Adamuz todavía continúa la reparación de las infraestructuras y además estas labores se han retrasado por las lluvias. Como consecuencia de ello, en el caso de Renfe, el ministerio de Transportes de Óscar Puente ha elaborado un plan alternativo mientras se soluciona el problema.

En concreto, en las zonas del recorrido más afectadas por el accidente, este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Mientras que en el caso de los trenes dirección Madrid – Sevilla se cuenta con hasta 8 horarios de salida en el mismo día, sin embargo, como consecuencia de las reducciones de velocidad de Adif, un trayecto que antes era de dos horas y 40 minutos, ahora ha pasado a ser de 5 horas. Por lo que no cuenta con una gran diferencia con respecto al autobús, que tarda unas 6 horas y 30 minutos y el trayecto en coche en el que se emplean 5 horas y 30 minutos.

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En este caso del recorrido Madrid – Sevilla, se indica que todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos. No obstante, hay que destacar que se trata de unos costes muy parecidos a los precios del autobús que se encuentran en los 40 euros de media.

Asimismo, el trayecto se complica un poco más para aquellos que quieren viajar de Madrid a Cádiz, ya que el viaje pasa a tener una duración de casi 8 horas, debido a que tiene que se tienen que combinar dos trenes con un trayecto en bus para sortear las vías afectadas. Mientras que antes de las restricciones de velocidad tenía una duración de entre 4 horas y 22 minutos y unas 5 horas y media.

Madrid Puerta de Atocha (15:00) AVE 11110–Villanueva de Córdoba // Villanueva–Córdoba: bus// Córdoba (19:20) Alvia 10174–Cádiz (21:45)

Cádiz (07:35) Alvia 10065–Córdoba (10:11): //Córdoba-Villanueva: bus//Villanueva (13:30) AVE 10091- Madrid Puerta de Atocha (15:14).

Servicios especiales a disposición de los viajeros

De igual forma, en el caso de Almería al no ir los trenes por las vías de alta velocidad, cuyo viaje normalmente es de 6 horas y media o 7 horas, ahora pasa a ser de 8 horas.

Como indican desde la compañía dirigida por el ministerio de Transportes de Óscar Puente: «Renfe pone a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecen por vía convencional, no por la línea de alta velocidad».

Madrid Atocha Cercanías (15:43)-Granada (21:40)-Almería (Huércal) (23:52).

Almería (Huércal) (8:12)-Granada(10:45)-Madrid Atocha Cercanías (16:19).

En cuanto a los viajes de Renfe desde Madrid a Málaga y Algeciras, debido a los daños causados en la infraestructura por las condiciones meteorológicas, todos los servicios que conectan Madrid con Málaga y Algeciras, en ambos sentidos, se encuentran suspendidos en todo su recorrido.

Sin embargo, a pesar de estas demoras hay que señalar que Puente ha establecido alternativas para los viajeros que quieren viajar al sur, mientras que Iryo y Ouigo se tendrán que mantener a la espera hasta que se abra el corredor Madrid – Andalucía.

Adif alerta de que la apertura depende de la meteorología

«Los equipos de Adif en Adamuz están trabajando para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología», indican desde Adif.

«Las lluvias pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz dependen, en parte, de la evolución meteorológica», explican.

Por otro lado, Adif informa de que mantiene el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a quienes informará con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad. «Siempre siendo sabedores de que las fechas que se puedan dar dependerán de la evolución del temporal que afecta a Andalucía», aseguran.