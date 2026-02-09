Los trenes de Renfe desde el accidente de Adamuz y el de Gelida ya muestran grandes retrasos en su puntualidad. Una situación que principalmente es consecuencia de los constantes cambios de velocidad que está aplicando Adif por el mal estado de las vías. En concreto, 1 de cada 3 trenes de Renfe ya no llega puntual.

Un gran bajón teniendo en cuenta que en la puntualidad de menos de 5 minutos, las cifras han caído desde un 71,3% de puntualidad en diciembre a un 54,5% en el mes de enero, casi un 20% menos de puntualidad, que se deducen del último informe de puntualidad de Renfe. Mientras que la puntualidad de menos de 10 minutos también ha sufrido las consecuencias del mal estado de las vías y de la reducción de la velocidad de los trenes, así se ha pasado de un 82,6% de puntualidad en diciembre a un 65,3% en enero.

Por otro lado, durante el mes de diciembre los minutos por retrasos que se deben a incidencias externas han sufrido un gran incremento, ya que se ha pasado de un 69,2% en el mes de diciembre, a un 83,35% en el mes de enero.

De igual forma, también se ha incrementado de forma importante el retraso medio en el mes de enero de 2026 que ha pasado a ser de 27 minutos, mientras que en diciembre de 2025 era de 13 minutos. Todo ello a pesar de que el número de trenes se ha reducido, ya que en el mes de diciembre el total de circulaciones de trenes en el mes de diciembre fue de 8.557, mientras que en enero se redujo a 7.812 trenes.

Asimismo, los minutos de retraso medio de llegada al destino final del total de los trenes de Renfe ha crecido del 3,8% en diciembre al 15% en enero de 2026. Mientras que los trenes que han contado con retrasos también ha crecido del 12,5% al 26,6% en el pasado mes de enero.

Huelga de trenes de Renfe: 9, 10 y 11 de febrero

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario han mantenido la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, tras finalizar sin acuerdo las reuniones del fin de semana con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los presidentes de Renfe y Adif. Comisiones Obreras, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf han señalado que no se han concretado las medidas que reclaman en materias clave como la seguridad ferroviaria y la dotación presupuestaria.

Desde el sindicato de maquinistas Semaf han destacado que la convocatoria de huelga tiene como objetivo «dar legalidad y amparo a las movilizaciones tanto de las personas trabajadoras como de los usuarios de Renfe, con el fin de exigir que se garantice la seguridad y la fiabilidad de la red ferroviaria».

Actualmente, Renfe ya ha cifrado en un 14,1% el porcentaje de la plantilla de Cercanías Madrid que está secundando la huelga en el turno de mañana de este lunes, la primera de las tres jornadas convocadas a nivel nacional por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores, como son los trenes de Ouigo e Iryo, y a todo el sector en su conjunto.