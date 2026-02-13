La borrasca Oriana no viene sola y los meteorólogos ponen a España en alerta: «Provocará…»

No viene sola la borrasca Oriana, los meteorólogos ponen a España en alerta, provocará más de una sorpresa inesperada. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que nos hará ver lo que puede acabar siendo lo que realmente puede afectarnos de lleno. En unos días en los que el tiempo cobra especial protagonismo.

Lo que puede acabar siendo un fin de semana en el que estaremos al aire libre de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Esta borrasca puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy distinta. Esta alerta puede acabar siendo la que nos afectará en uno de los días más importantes del año. Por lo que, tocará estar muy pendiente de una previsión del tiempo que nos sumergirá de lleno en algunos malos momentos, esta gran borrasca no llega sóla sino que está acompañada de algunos elementos que pueden cambiarlo todo.

Los meteorólogos ponen a España en alerta

España se pone en alerta ante lo que está a punto de pasar, será mejor que nos preparemos para lo peor, ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.

La previsión del tiempo de la AEMET puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertir en uno de los más terribles de los últimos tiempos.

Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y de la manera de conseguir aquello que nos proponemos.

Organizar un fin de semana de fiestas es más complicado con una previsión del tiempo que no ayuda a conseguir lo que necesitamos.

La borrasca Oriana no viene sola

La realidad es que nos enfrentamos a una nueva borrasca que nos sumergirá de lleno en una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica, dejando atrás la intensa circulación atlántica y una masa de aire marítima polar, para dar paso a las altas presiones extendiéndose desde el sudoeste por la Península, aunque todavía la borrasca Oriana situada en el Mediterráneo provocará vientos huracanados. Se espera abundante nubosidad para quedar despejado al final del día en la mitad sur y Baleares. Se esperan precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte, en Baleares y las sierras del sudeste, tendiendo a remitir, salvo en Pirineos y el Cantábrico oriental, donde serán más persistentes. Nevará con acumulados significativos en las montañas, alto Ebro, noroeste de la meseta norte y sin descartarlo en otras zonas aledañas a las sierras, ya que con la masa de origen polar la cota descenderá hasta los 600/900 m en la Península e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de las mesetas y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Predominará el viento del noroeste en la Península y Baleares, fuerte en litorales, el este peninsular y Baleares y moderado en el resto. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mitad oriental, Baleares y en montañas de la occidental, sin descartar rachas huracanadas en Pirineos, el Ampurdán y el Bajo Ebro. Alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes en la mitad oriental, en montañas de la occidental, Canarias y Baleares, sin descartar rachas huracanadas en Pirineos, el Ampurdán y el Bajo Ebro. Nevadas con acumulados significativos las montañas de la mitad norte y del sudeste, alto Ebro y noroeste de la meseta norte».