Llega una ciclogénesis explosiva a España y la AEMET avisa: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que llega, una ciclogénesis explosiva se aproxima a España y obliga a activar las alertas de la AEMET. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en una serie de novedades destacadas que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que la fiesta está asegurada. Tocará conocer qué es lo que nos está esperando en unos días cargados de actividad.

Uno ciclogénesis explosiva puede llegar en breve, por lo que tocará empezar a ver llegar este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Vivimos uno de los inviernos con más inestabilidad de los últimos tiempos, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos lo que teníamos por delante. Este tiempo del todo invernal parece que va a volver en breve, en lugar de avanzar hacia la primavera, parecerá que nos está visitando un invierno que no se resiste a marcharse.

No estamos preparados para lo que llega

En estos días en los que empezamos a ver llegar un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Con lo que tenemos por delante con una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tendremos que mirar al cielo.

Lo que puede pasar en estas jornadas es una auténtica novedad que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por una novedad que podría convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una novedad para la que no estamos preparados.

En especial en estos días en los que tendremos que cambiar la forma de vivir este fin de semana en el que esperaríamos esa fiesta tan especial del año. Quizás nos cambiemos de disfraz y optemos por uno un poco más cómodo. Esta ciclogénesis explosiva puede acabar siendo la antesala de algo más.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una advertencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Una ciclogénesis explosiva llega a España y activa estas alertas

«Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda. Así se espera el paso de los frentes asociados, barriendo toda la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares, con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas. Nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 m, bajando a 1100/1400 m en el tercio sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste, donde se darán acumulados significativos, y a 900/1200 m en el resto. Tiempo estable en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo hacerlo de forma localmente notable las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular, y con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Siguiendo con esta previsión, las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio; que no se esperan en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia, sierras del sudeste, oeste del Sistema Central y en las sierras del sur de Andalucía. Nevadas con acumulados significativos en montañas del noroeste. Predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, tendiendo a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».

Tocará estar preparados para este día en el que llegará de nuevo una borrasca con nombre propio a nuestro país.