Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé cambios y vientos moderados

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, extendiéndose de oeste a este, con lluvias localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas. A medida que avance la tarde, se abrirán claros en la vertiente atlántica. Las temperaturas descenderán, alcanzando sus mínimas al final del día, mientras que los vientos de componente oeste serán moderados, con rachas intensas en el tercio oriental.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de febrero

Nubes y lluvias intensas durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas. Desde la madrugada hasta el mediodía, el ambiente se sentirá pesado, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 10. El viento, que soplará con fuerza desde el oeste a 40 km/h, añadirá un toque de frescura a la mañana, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua y el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que apenas alcanzarán los 17 grados. La humedad, que se mantendrá alta, hará que el ambiente se sienta aún más cargado. A medida que el sol se despida a las 19:01, la noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, dejando un día que, aunque gris y lluvioso, nos recordará la belleza de la naturaleza en su estado más puro.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 13 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y un viento que podría superar los 45 km/h. La temperatura máxima apenas llegará a los 17 grados y la humedad alcanzará niveles agobiantes. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, ambiente templado con nubes y lluvias

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de las actividades diarias, ya que el tiempo invita a relajarse y aprovechar el día sin preocupaciones. Un paraguas a mano podría ser útil, pero no hay motivo para quedarse en casa.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una sensación de humedad que hará que el ambiente se sienta pesado. Con una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía, es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fresca de lo habitual.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, también en la noche, con un cielo que seguirá cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. Con el sol saliendo a las 08:15 y poniéndose a las 19:03, disfrutaremos de casi 11 horas de luz, aunque el tiempo no será el más favorable para actividades al aire libre.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias persistentes

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y las nubes seguirán dominando el panorama. La tarde-noche traerá consigo más lluvias, por lo que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura máxima apenas alcanzará los 14 grados. Un día ideal para disfrutar de un buen café caliente en casa.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, donde el mercurio apenas alcanzará los 18 grados, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h.

Con la llegada de la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La humedad relativa también será notable, alcanzando picos del 85%, lo que acentuará la sensación de frío al caer la noche.

Granada: cielos grises y lluvias esperadas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura que invita a abrigarse. Las temperaturas rondan los 12 grados, mientras la humedad se siente alta, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá y las temperaturas apenas alcanzarán los 13 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que la tarde-noche traerá consigo más lluvias y un ambiente fresco que nos recordará que el invierno está presente.

Almería: cielos cubiertos y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una temperatura fresca que ronda los 16 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hasta el mediodía, con una sensación térmica que podría descender a 12 grados. Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con cielos despejados y un aumento en el mercurio que alcanzará los 19 grados.

Con el viento soplando del oeste a 40 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h, es recomendable asegurar objetos en el exterior. La tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, así que no está de más llevar un paraguas si se planea salir.

