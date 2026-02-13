Cielo muy nuboso y precipitaciones generalizadas marcarán el día en toda la provincia de Barcelona, aunque se espera que las lluvias remitan por la tarde, especialmente en el litoral. Las temperaturas descenderán, con heladas débiles en el Prepirineo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de febrero

Barcelona: cielo gris con lluvias y claros

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura mínima de 12 grados, la sensación térmica se siente aún más fresca, alcanzando apenas los 11. El viento sopla del noreste a una velocidad suave de 10 km/h, aunque no se espera que interrumpa la danza de las nubes. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se mantiene alta, especialmente durante la tarde y la noche, cuando el ambiente se tornará pesado con una humedad que puede llegar al 85%.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más variable, con claros que permitirán que algunos rayos de sol se cuelen tímidamente entre las nubes. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, aunque la sensación térmica podría no reflejar ese calor, manteniéndose en 15. Con el sol asomándose a las 07:49 y despidiéndose a las 18:22, los barceloneses tendrán un día completo de luz, aunque con la compañía constante de la lluvia. Así que, si planeas salir, no olvides el paraguas, ya que la lluvia será una invitada ineludible en esta jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, mientras el viento sopla del noreste a una velocidad moderada, creando un ambiente algo inquietante.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, con chubascos intensos que se extenderán hasta la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados y la humedad alcanzará niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 65 km/h.

Cielo nublado y lluvia persistente en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como durante la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados y la sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta algo más frío. La humedad relativa alcanzará un 85%, lo que contribuirá a un ambiente pesado y húmedo.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá nublado, con una ligera mejora en la tarde, donde se espera un cielo parcialmente nublado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 5 km/h, sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 30 km/h, por lo que es recomendable estar atento. Con la salida del sol a las 07:49 y su puesta a las 18:21, disfrutaremos de más de 10 horas de luz, aunque la lluvia será la protagonista del día.

Cielos nublados con lluvias intermitentes en Sabadell

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera lluvia, aunque de forma intermitente y sin grandes intensidades. El viento soplará de manera suave, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes, aprovechando el ambiente tranquilo para realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la frescura que ofrece la jornada.