La tormenta del siglo está a punto de llegar y no se salva nadie: olas de más de 10 metros en estas zonas de España

Olas de más de 10 metros en estas zonas de España, la tormenta del siglo está a punto de llegar y no se salva nadie. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo una realidad. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo lo que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de apostar por algunos elementos que pueden acabar siendo las que nos afectará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de saber qué es lo que va a pasar con la tormenta del siglo, no se va a salvar nadie, en especial, si sabemos lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que puede acabar marcando una diferencia significativa. Las olas de más de 10 metros, el viento, la lluvia y hasta el frío invernal pueden acabar siendo una realidad en cuestión de horas. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias.

Olas de más de 10 metros en estas zonas de España

Estas zonas de España se preparan para lo peor, nada más y nada menos que olas de más de 10 metros nos estarán esperando. Será mejor que empecemos a prepararnos para lo peor, con un mal tiempo que parece que va en aumento y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. A las puertas del fin de semana lo que nos espera es algo extraordinario para el que quizás no estamos del todo preparados.

Este tipo de elementos que generan una serie de fenómenos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar una situación totalmente cambiante de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Esta mirada a un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, con ciertos elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Está a punto de llegar la tormenta del siglo y no se salva nadie

No se salva nadie, lo que está a punto de llegar a España es un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta en estos días. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la lluvia y el frío pueden acabar siendo los elementos que nos harán cambiar de planes.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda. Así se espera el paso de los frentes asociados, barriendo toda la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares, con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas. Nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 m, bajando a 1100/1400 m en el tercio sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste, donde se darán acumulados significativos, y a 900/1200 m en el resto. Tiempo estable en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo hacerlo de forma localmente notable las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular, y con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio; que no se esperan en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia, sierras del sudeste, oeste del Sistema Central y en las sierras del sur de Andalucía. Nevadas con acumulados significativos en montañas del noroeste. Predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, tendiendo a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».