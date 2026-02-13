Previsión AEMET: Castilla y León con lluvias, descenso de temperaturas y vientos fuertes hoy

Hoy, 13 de febrero de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente nuboso o cubierto, con precipitaciones que serán más intensas en el extremo sur y oeste durante la mañana, especialmente en zonas montañosas. A medida que avance el día, se espera que las lluvias remitan en la meseta, mientras que la cota de nieve descenderá a 900-1100 metros. Las temperaturas experimentarán un descenso y se prevén heladas débiles en áreas montañosas, acompañadas de vientos fuertes en el norte y este.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 13 de febrero

Lluvias persistentes y viento fuerte en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas, frescas, oscilarán entre los 3 y 9 grados y la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta aún más frío, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la humedad se hará presente, creando un ambiente cargado que podría resultar incómodo. Ya por la tarde, la lluvia persistirá y aunque el sol intentará asomarse tímidamente, será difícil que logre imponerse. Con la puesta del sol a las 18:51, disfrutaremos de unas pocas horas de luz, pero será mejor estar preparados para un día en el que el paraguas será nuestro mejor aliado.

Zamora: nubes grises y lluvia intensa

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que se siente aún más fría. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las ráfagas de viento pueden superar los 60 km/h, lo que promete un ambiente agitado.

La tarde traerá consigo un contraste notable, ya que la lluvia se intensificará con un 75% de probabilidad, mientras que el cielo se mantendrá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados y la humedad alcanzará niveles elevados, lo que puede resultar incómodo. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

En la ciudad de Salamanca, ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% tanto en la madrugada como durante la tarde-noche. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta -1°C. El viento soplará del oeste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta y el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y 8°C, con una sensación térmica máxima de 6°C. Con el sol saliendo a las 08:19 y poniéndose a las 18:54, Salamanca disfrutará de aproximadamente 10 horas de luz, aunque el tiempo no será el más favorable para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo nublado con posibilidades de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la mañana y con algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados, con un viento leve que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente relajado que ofrece. Las actividades diarias se verán favorecidas por un tiempo que, aunque variable, no traerá grandes sorpresas.

Cielo cubierto y lluvia constante en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, especialmente por la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 2 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta y las rachas de viento alcanzarán los 60 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta aún más fresco.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia será constante y las temperaturas apenas superarán los 5 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Palencia: ambiente fresco y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los -2. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el mercurio apenas alcanzará los 11 grados.

Con el viento soplando del oeste a una velocidad media de 35 km/h y rachas que podrían llegar a los 50 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100%, lo que acentuará la sensación de frío. La tarde-noche promete ser especialmente lluviosa, así que es mejor planificar actividades bajo techo.

Cielos grises y lluvia persistente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 7 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja. A pesar de la lluvia, el ambiente puede ser acogedor si se disfruta desde casa con una buena taza de café.

Segovia: cielo cubierto y chubascos persistentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y temperaturas frescas, con mínimas que rondan el 1°C. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, donde el termómetro apenas alcanzará los 8°C. El viento del oeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta -3°C.

Con la llegada de la tarde, se intensificarán las precipitaciones, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene previsto salir. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que sumado al viento, generará un ambiente bastante fresco. La puesta del sol a las 18:48 marcará el final de un día inestable y húmedo en Segovia.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual. A medida que avanza el día, las temperaturas se mantendrán frescas, con un ligero aumento en la tarde, aunque la lluvia persistirá, especialmente en la tarde-noche.

Con el sol saliendo a las 08:13 y poniéndose a las 18:40, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, pero el viento, que soplará con fuerza, podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles bajos. Así que, si planeas salir, no olvides el paraguas y abrígate bien.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET