Óscar López incendia el PSOE con su ultraje a Lambán y ataca a Alegría: «Nadie me da lecciones de respeto»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha provocado una guerra dentro del PSOE a raíz de sus declaraciones, proferidas el jueves, en las que acusaba a Javier Lambán, ex presidente socialista de Aragón, fallecido en agosto de 2025, del fracaso electoral en las elecciones de 2026. Un día después, López no sólo no se retracta sino que ataca a Pilar Alegría, actual líder de los socialistas aragoneses, asegurando que «nadie» le va a dar «lecciones de respeto a Lambán», mientras Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, le exige «disculpas».

«Es una reflexión política», ha defendido López. «He discrepado, discrepo y lo he hecho desde el máximo respeto. Ha sido una persona que he conocido, que quiero y he querido», ha afirmado también el ministro de Sánchez ante los medios, después de acusar a Lambán de no haber hecho «oposición» en su día a Jorge Azcón y justificando por ello la derrota del PSOE en las urnas el 8F.

Óscar López también se ha acordado de Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno y actual líder del PSOE aragonés, después de que esta censurara sus palabras, horas después de las polémicas declaraciones. «Nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán. Sólo he expresado una opinión», ha subrayado López, quien a su vez manda un mensaje de «cariño y apoyo» a Alegría de cara a su proyecto en Aragón.

Pilar Alegría, sin mencionar directamente a López, se refirió a su compañero en el PSOE con un contundente mensaje en X, a través del que defendió la figura de Javier Lambán. «El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección», publicó Alegría, quien resaltó en el mismo texto que la intención del PSOE de Aragón es «trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas».

López, horas antes, había resaltado en una entrevista en RNE, que Lambán «no hizo oposición al PP» de Jorge Azcón en su última etapa al frente del PSOE aragonés y que ello ha repercutido, en su opinión, en los nefastos resultados de la formación socialista en los últimos comicios. «En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha», añadió el ministro.

Page contesta a Óscar López

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha castigado este viernes las palabras de Óscar López, del que ha dicho que espera que pida «perdón» y «disculpas» por vincular el resultado del PSOE en las elecciones de Aragón con la labor de Javier Lambán.

En una entrevista en Onda Cero, Page ha lamentado estar «muy acostumbrado a escuchar barbaridades», pero reconoce que escuchar las palabras de Óscar López le suscitó «incluso un bloqueo» y le supuso «dolor», aunque sobre todo, «llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza».

«Yo supongo que hoy», ha indicado el socialista, «pedirán disculpas, pedirán perdón», convencido de que «lo malo» no es solo decirlo «es incluso pensarlo», sobre todo «porque no es cierto», y ha admitido que lo de ayer contra Lambán le pareció «especialmente duro aparte de totalmente injusto».