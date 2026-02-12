Óscar López echa la culpa al muerto por los resultados del PSOE: «Lambán no hizo oposición al PP»

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha culpado al fallecido Javier Lambán, ex líder del PSOE de Aragón, de los resultados negativos de la formación socialista en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. «No hizo oposición al PP» de Jorge Azcón, ha afirmado el también secretario general del PSOE-M, quien echa la culpa a Lambán, fallecido en agosto de 2025, para eludir el señalamiento dentro de su partido.

«En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha», ha criticado Óscar López este jueves. «Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido», ha añadido el ministro de Sánchez, quien para rebajar la situación contra Lambán ha añadido que tuvo una «excelente relación» con el ex presidente de Aragón, una de las voces internas más críticas con el actual Gobierno hasta su fallecimiento, el pasado 15 de agosto.

López se ha referido al caso de Aragón, pero también a lo sucedido en Extremadura, donde justifica la hecatombe por la situación vivida tras la etapa del fallecido Guillermo Fernández Vara y el relevo de Miguel Ángel Gallardo, además de resaltar que es la primera vez que celebraban las elecciones anticipadas, desacopladas de unas locales.

Centrado en la Comunidad de Madrid, donde será, presumiblemente, la alternativa del PSOE a Isabel Díaz Ayuso, el ministro López ha defendido que cada elección tiene una «pregunta en el aire y un estado de ánimo». «La gente con valores progresistas, está escandalizada de lo que está pasando en el mundo», ha afirmado Óscar López. «La pregunta es muy sencilla. Lo que no quieres para el mundo, ¿lo quieres para Madrid? Yo creo que no», ha apostillado.

Entiende que alguien pueda «hacerse la pregunta» de si es una estrategia fracasada enviar a perfiles del Gabinete de Pedro Sánchez como cabezas de lista en el territorio, pero él considera que es «buena» y que en el caso preciso de Madrid se está haciendo «una buena tarea» que está derivando en «buenos resultados».

Peor resultado del PSOE

A pesar de que Óscar López culpe a Lambán de los resultados del PSOE en las elecciones autonómicas, la hecatombe electoral en Aragón retrata al actual Gobierno y a una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, la ex portavoz del Ejecutivo y ex ministra de Educación, Pilar Alegría, quien lideró a los socialistas aragoneses pero se llevó un batacazo, con el peor resultado electoral para la formación en cuanto a escaños, igualando los 18 de 2015 y cayendo cinco con respecto a los comicios de 2023, en los que Lambán perdió con Azcón con menor diferencia.