Ayuso acusa a la izquierda de buscar la «islamización» y la «inmigración pobre» con la regularización

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a los partidos de izquierda, entre los que se encuentran PSOE, Sumar –Más Madrid– y Podemos, de busca la «islamización» y una «inmigración empobrecida» en España con la regularización de 500.000 ilegales pactada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los podemitas.

«Yo tengo muy claro el modelo que quiero para la Comunidad de Madrid», ha indicado Ayuso en su intervención de respuesta a Vox. A continuación, la presidenta madrileña se ha referido a las formaciones de izquierda, asegurando que lo que quieren es «promover la islamización y la inmigración pobre» en España.

Díaz Ayuso también se ha referido a Vox, de los que dice que «directamente están contra los inmigrantes» mientras que en el Partido Popular lo que quieren es «la integración y la prosperidad, también la de los inmigrantes». «He ahí la diferencia del modelo», ha concluido.

Ayuso también ha defendido en una de sus intervenciones la concesión de la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos. «No se le da a un Gobierno, se le da a una nación por sus 250 años de independencia», ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha añadido a continuación que quiere «que quede claro» que la medalla «va a una nación, esté en un Gobierno o en el otro, a una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes».

«No se pueden romper los puentes entre naciones porque a un Gobierno ahora mismo que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás», ha aseverado Ayuso, lanzando un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Es como si el resto de los españoles tuviéramos que ir por el mundo pidiendo perdón por Pedro Sánchez. Entenderá la gente que una cosa son los ciudadanos y las naciones, y, por otro lado, están los gobiernos que van y que vienen, y por eso, nosotros no vamos a romper los puentes atlánticos que tenemos con esta nación con la que siempre nos hemos entendido y lo vamos a seguir haciendo», ha completado la presidenta madrileña este jueves en el pleno de la Asamblea.