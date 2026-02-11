Ayuso concede la Medalla Internacional de Madrid a EEUU: «El principal faro del mundo libre»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, un reconocimiento que llega en el año en que se conmemora el 250º aniversario de la independencia del país norteamericano.

Ayuso, que ha intervenido por videoconferencia durante The Hispanic Prosperity Gala celebrada en el exclusivo club Mar-a-Lago de Florida, ha destacado que Estados Unidos representa «el principal faro del mundo libre», una afirmación que subraya la importancia que la líder madrileña otorga a las relaciones transatlánticas y a los valores compartidos entre ambas naciones.

«Juntos somos increíbles e imparables»

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha recordado que EEUU es el país invitado en Hispanidad 2026, una designación que demuestra la estrecha vinculación histórica y cultural entre España y la nación americana.

«Celebramos con júbilo cada paso que da en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades», ha señalado Ayuso, quien concluyó diciendo que «juntos somos increíbles e imparables».

El Gobierno regional ha anunciado que el galardón será entregado a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España, siguiendo la tradición de los últimos años, cuando han recibido este mismo reconocimiento figuras de la talla del presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa (2023), y el presidente argentino Javier Milei (2024).

La presidenta madrileña ha aprovechado su intervención en este evento internacional para lanzar un mensaje de hermandad y alianza estratégica. «Madrid es su casa al otro lado del Atlántico», ha asegurado Ayuso a los asistentes, en referencia a la comunidad hispana presente en la gala.

La líder del PP madrileño ha subrayado que la historia de España y Estados Unidos «no se entenderían la una sin la otra», recordando que ambas naciones han construido su legado conjunto «a través de las misiones, aventuras, de un legado que se transmite en el nombre de calles, ciudades o apellidos».