Estados Unidos se prepara para un invierno extremo. Una masa de aire ártico está barriendo el país, dejando a su paso cifras que parecen más propias del Polo Norte que del estado norteamericano. Esta ola de frío, que amenaza con ser una de las más persistentes de las últimas décadas, ha activado todas las alarmas por las temperaturas gélidas que ya están registrando los termómetros en zonas donde el frío suele ser una anécdota.

El «congelador» de Estados Unidos

Lo que está ocurriendo estos días no es un temporal cualquiera. Los expertos meteorólogos señalan que estamos ante un fenómeno de duración excepcional. Mientras que otras olas de frío pasan de largo en 48 horas, esta se ha instalado con fuerza, afectando especialmente a estados como Florida, Georgia y Alabama.

En algunas localidades como Milton, en Florida, se esperan mínimas que podrían rozar los -4ºC (cerca de los 0 grados Fahrenheit), una cifra que pulveriza los registros históricos de la zona. El impacto es tal que ciudades acostumbradas al turismo de playa (como Miami, que se prevé alcance los 2ºC) están viendo cómo sus fuentes se congelan y la agricultura local se enfrenta a una amenaza crítica.

Por otro lado, ciudades más habituadas a este frío gélido, como Nueva York, alcanzarán mínimas de -16ºC durante la mañana del sábado (unos números que no alcanzan desde hace tres años).

Medidas de emergencia y precaución

La persistencia del frío ha obligado a las autoridades a abrir refugios de emergencia de forma masiva. No se trata solo de las temperaturas, sino del viento gélido que reduce la sensación térmica a niveles peligrosos para la salud.

Se ha pedido a la población que proteja especialmente las tuberías, a las mascotas y, por supuesto, que eviten desplazamientos innecesarios en las zonas donde el hielo pueda hacer acto de presencia en las carreteras. Esta anomalía climática mantiene en vilo a millones de personas que ven cómo el invierno de 2026 se está convirtiendo en uno de los más crudos que se recuerdan.