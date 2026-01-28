Trump amenaza con un ataque «mucho peor» a Irán y envía una flota mayor que la utilizada contra Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la tensión internacional con una nueva amenaza militar. El mandatario norteamericano ha confirmado este miércoles el despliegue de «una enorme armada» hacia Irán, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, y ha advertido de un ataque «mucho peor» que la operación Martillo Nocturno ejecutada en el pasado junio contra tres instalaciones nucleares iraníes, si el régimen chií no se sienta a negociar sobre su programa nuclear.

«Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación», ha anunciado Trump a través de sus redes sociales. El magnate neoyorkino ha subrayado que se trata de «una flota más grande» que la enviada contra Venezuela en la operación que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

Trump ha advertido al régimen de los Ayatolás las consecuencias de desafiar a Washington. «Como dije anteriormente a Irán, alcancen un acuerdo. No lo hicieron y llegó la operación Martillo Nocturno, con una gran destrucción en Irán», ha sentenciado el presidente.

Aquella operación militar se produjo días después de que Israel lanzara una ofensiva contra Irán que dejó más de 1.100 muertos y provocó que Teherán respondiera con cientos de misiles y drones contra territorio israelí. Ahora, Trump ha advertido que «el próximo ataque será mucho peor. No hagan que pase de nuevo».

El inquilino de la Casa Blanca ha expresado su deseo de que «Irán se siente rápidamente en la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que sea bueno para todas las partes». Sin embargo, ha dejado claro que la paciencia estadounidense tiene un límite: «El tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto».

La flota desplegada, liderada por el USS Abraham Lincoln, está «lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario», según las palabras textuales del presidente.

Irán rechaza las amenazas

La respuesta del régimen iraní no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha negado tajantemente la existencia de contactos con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y ha rechazado cualquier petición de negociaciones bajo presión militar.

«La diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva. Si quieren que haya negociaciones, deben dejar de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas», ha declarado Araqchi.

Irán ha insistido en varias ocasiones en que no iniciará nuevas conversaciones sin garantías de seguridad, especialmente después de que la ofensiva israelí de junio se produjera en pleno proceso de contactos diplomáticos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.