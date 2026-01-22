El presidente del BBVA, Carlos Torres, presumió este miércoles en Davos de la presencia del banco en Venezuela, cuando sigue en el país porque no fue capaz de salir cuando lo hizo el Santander, y cuando esta presencia le ha costado cientos de millones entre pérdidas de valoración e impacto en capital por el hundimiento del tipo de cambio.

De hecho, hace apenas unos meses, Torres aseguró que «no estamos en Venezuela para hacer negocio. Sería un desastre si Venezuela perdiera una actividad como la que llevamos a cabo nosotros. Estamos para dar servicio, es muy importante para la población venezolana».

Sin embargo, tras la detención de Nicolás Maduro y la instauración de un Gobierno tutelado por Estados Unidos, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, el presidente del BBVA ha dado un giro de 180 grados a su discurso.

Así, ayer en Davos aseguró que «en el futuro, si se consigue una mayor estabilidad estamos muy bien posicionados para aprovechar las oportunidades que surjan, al ser el único banco privado de capital extranjero del país, con un profundo conocimiento del mismo, fruto de nuestra larga presencia allí. Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad».

La realidad es que el BBVA compró el Banco Provincial de Venezuela en 1997 dentro de su estrategia de expansión por toda Latinoamérica. Pero con el régimen chavista, y el hundimiento de la economía y la hiperinflación que provocó, ha tenido que reducir drásticamente la valoración de esta filial y apuntarse importantes ajustes en el capital por tipo de cambio (debido al derrumbe del bolívar). El banco no ofrece información sobre ese impacto en sus cuentas públicas, salvo que la valoración actual es de unos 100 millones.