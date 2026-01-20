Primeras consecuencias del fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell: el primero ha vetado a Goldman Sachs, principal asesor del segundo, en todas las operaciones de mercado que está acometiendo o que va a realizar en un futuro próximo, según fuentes conocedoras de la situación.

En cambio, el banco presidido por Carlos Torres está premiando a su principal asesor, JP Morgan, con estas operaciones, con la intención de compensarle por haberse quedado sin comisión de éxito al no haber salido adelante la OPA sobre el banco catalán, siempre según las fuentes.

La principal operación que está llevando a cabo el BBVA en la actualidad es la megarecompra de acciones por valor de casi 4.000 millones, la mayor de su historia, y el principal beneficiario —el que ejecutará la mayoría de las operaciones con las consiguientes comisiones— de la misma será JP Morgan.

En el futuro, además, se prevé que el banco se sume a las colocaciones de bonos verdes e instrumentos de capital que están acometiendo algunos de sus competidores, en especial CaixaBank.

«Carlos Torres ha decretado que Goldman Sachs no va a llevarse un solo euro del BBVA después de haber trabajado duramente para tumbar la OPA sobre el Sabadell. Por el contrario, cree que tiene una deuda con JP Morgan por no haberse llevado nada después de haber trabajado también mucho para ellos, y por eso quiere compensarles», explica una de las fuentes.

Aparte de estas firmas, también trabajó para el BBVA el suizo UBS y para el Sabadell el norteamericano Morgan Stanley.

Retirada triunfal

El histórico jefe de Goldman Sachs en España, Olaf Díaz-Pintado, se ha retirado por la puerta grande tras este asesoramiento en la defensa del Sabadell contra la OPA, a pesar de contar con sólo 55 años.

Ahora, la estructura del gigante de Wall Street en nuestro país se ha repartido en una bicefalia: Juande Gómez-Villalba, que es responsable del negocio con las grandes empresas del Ibex; y Gloria Carreño, que se encarga de capital riesgo, sector inmobiliario y medianas empresas (middle market). De momento, no se ha nombrado un consejero delegado que sustituya a Díaz-Pintado.

Goldman Sachs ha sido el banco de cabecera en todas las grandes operaciones corporativas que ha protagonizado Josep Oliu en el Sabadell, incluyendo el primer intento frustrado de compra por BBVA en 2020.

Entre las operaciones más relevantes en que ha participado Goldman Sachs en España, se encuentra la ampliación de capital de 7.500 millones de euros que acometió el Banco Santander para poder absorber el Banco Popular tras su resolución en 2017. También duplicó el tamaño de la oficina en Madrid tras el Brexit, cuando llegó a plantearse situar aquí su principal sede para la Europa continental.

En cuanto a JP Morgan, su consejero delegado en España es Ignacio de la Colina, quien delegó la responsabilidad de banca de inversión —que hasta entonces ejercía él mismo— en 2021 en Andrés Herranz, que es quien ha dirigido la estrategia del BBVA en la OPA sobre el Sabadell.