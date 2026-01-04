Repsol, Telefónica, BBVA e Inditex: el tejido empresarial español en Venezuela
Repsol es una de las empresas españolas que tiene más intereses en Venezuela
España tiene unas fuertes relaciones comerciales con Venezuela en las que se encuentra como eje principal el petróleo, y la compañía Repsol, sin embargo, son muchas las empresas de nuestro país fuera del sector energético que también cuentan con inversiones, como es el caso de Telefónica, BBVA e Inditex.
En concreto, hay que destacar que durante el 2024 aumentaron las relaciones comerciales entre los dos países, ya que las exportaciones españolas ascendieron a 230 millones de euros, y las importaciones realizadas desde Venezuela se elevaron hasta 1.390 millones.
Tras el ataque de EEUU a Venezuela, en el que el dictador Nicolás Maduro fue capturado, ha aumentado el interés acerca de qué va a pasar con las empresas españolas que operan en este país, así cómo cuál es realmente su volumen de negocio.
Las inversiones de Repsol, Telefónica, BBVA e Inditex en Venezuela
Repsol es una de las empresas españolas que tiene más intereses en Venezuela, debido a que se encuentra instalada en el país desde 1993. Principalmente, se encarga de la extracción de gas para el suministro local, y a cambio, recibe barriles de petróleo como compensación. En concreto, en 2025, el negocio de exploración y producción de Repsol ha proyectado un volumen de producción de entre 530.000 y 550.000 barriles de petróleo al día.
Hay que recordar que en los últimos meses la actividad de Repsol en Venezuela se han centrado en su negocio gasista después de que a principios de 2025 el Gobierno de Estados Unidos revocara la licencia que permitía a Repsol operar e importar crudo venezolano dentro del marco de las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.
Por otro lado, los analistas consideran que el mercado petrolero va a absorber sin ningún problema el impacto de la caída de Maduro gracias a la abundancia de suministros globales, según ha indicado Bloomberg. Por tanto, los expertos señalan que el mercado del petróleo aceptará la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro sin sobresaltos.
De igual forma, BBVA opera desde hace 70 años en Venezuela con su filial local, aunque acabó reduciendo su plantilla de 4.000 empleados en 2019 a la mitad, 2.000 empleados, en 2024.
Por su parte, la compañía Telefónica anunciaba en febrero de 2025 que iba a invertir 481,6 millones de euros en los siguientes dos años en Venezuela para desplegar la tecnología 5G.
No obstante, hay que destacar que en los últimos años, la estrategia de Telefónica en Latinoamérica, ha supuesto la salida de la compañía de varios países como Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia. Además de que Telefónica anunció también su salida de México, Chile y Venezuela como parte de su plan estratégico 2026-2029.
Mientras que en el caso de Inditex, la compañía textil de Amancio Ortega, anunciaba en 2021 su salida de Venezuela, sin embargo, con los años ha revocado esta decisión. El motivo es que en 2024 decidió volver al país con la firma Zara.
Asimismo, varias aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra tienen suspendidos sus vuelos a Venezuela desde el 24 de noviembre, por recomendación de las autoridades oficiales, debido al aumento de la tensión por la escalada del conflicto en las últimas semanas.