España tiene unas fuertes relaciones comerciales con Venezuela en las que se encuentra como eje principal el petróleo, y la compañía Repsol, sin embargo, son muchas las empresas de nuestro país fuera del sector energético que también cuentan con inversiones, como es el caso de Telefónica, BBVA e Inditex.

En concreto, hay que destacar que durante el 2024 aumentaron las relaciones comerciales entre los dos países, ya que las exportaciones españolas ascendieron a 230 millones de euros, y las importaciones realizadas desde Venezuela se elevaron hasta 1.390 millones.

Tras el ataque de EEUU a Venezuela, en el que el dictador Nicolás Maduro fue capturado, ha aumentado el interés acerca de qué va a pasar con las empresas españolas que operan en este país, así cómo cuál es realmente su volumen de negocio.

Las inversiones de Repsol, Telefónica, BBVA e Inditex en Venezuela

Repsol es una de las empresas españolas que tiene más intereses en Venezuela, debido a que se encuentra instalada en el país desde 1993. Principalmente, se encarga de la extracción de gas para el suministro local, y a cambio, recibe barriles de petróleo como compensación. En concreto, en 2025, el negocio de exploración y producción de Repsol ha proyectado un volumen de producción de entre 530.000 y 550.000 barriles de petróleo al día.

Hay que recordar que en los últimos meses la actividad de Repsol en Venezuela se han centrado en su negocio gasista después de que a principios de 2025 el Gobierno de Estados Unidos revocara la licencia que permitía a Repsol operar e importar crudo venezolano dentro del marco de las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.

Por otro lado, los analistas consideran que el mercado petrolero va a absorber sin ningún problema el impacto de la caída de Maduro gracias a la abundancia de suministros globales, según ha indicado Bloomberg. Por tanto, los expertos señalan que el mercado del petróleo aceptará la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro sin sobresaltos.

De igual forma, BBVA opera desde hace 70 años en Venezuela con su filial local, aunque acabó reduciendo su plantilla de 4.000 empleados en 2019 a la mitad, 2.000 empleados, en 2024.