Trump ordena investigar la muerte de un manifestante en Minnesota a manos de agentes federales

El presidente Donald Trump ha anunciado este martes 27 en Iowa que ha ordenado una investigación «honrada» y transparente sobre la muerte de Alex Pretti, un manifestante y enfermero de cuidados intensivos, que fue abatido por agentes federales de inmigración en Minneapolis (Minnesota). Pretti, de 37 años, murió durante un operativo de inmigración mientras participaba en protestas contra la política federal de redadas migratorias en la región. Donald Trump ha visitado Iowa para reforzar el apoyo en un estado considerado battleground state (campo de batalla político del Medio Oeste). Es estado vecino de Minnesota.

«Quiero ver la investigación. Voy a estar pendiente de ella y quiero que sea muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo», ha declarado Trump al salir de la Casa Blanca, en un cambio de tono respecto a comentarios iniciales de su administración que habían calificado a Pretti de «terrorista doméstico».

Tensión política y críticas internas

El caso ha generado amplia controversia política, incluso dentro del propio Partido Republicano. La muerte de Pretti ha motivado críticas de defensores de la Segunda Enmienda, legisladores locales y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan las tácticas de los agentes federales en el segundo tiroteo mortal registrado durante el agresivo operativo migratorio en Minnesota.

La Casa Blanca ha intentado distanciar a Trump de las declaraciones iniciales de altos funcionarios, que aseguraron que Pretti representaba una amenaza.

Acciones federales y locales

La Patrulla Fronteriza ha continuado operando en la región de las Ciudades Gemelas, Minneapolis y St. Louis. Pero, no está claro si sus tácticas se han modificado tras la declaración de Trump.

El responsable de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, ha sido relevado de su cargo. El zar federal de inmigración, Tom Homan, ha ido a Minnesota para supervisar la situación.

Las autoridades estatales de Minnesota han solicitado una investigación conjunta, y se revisan grabaciones de cámaras corporales y otras evidencias para asegurar la transparencia.

Impacto político

La muerte de Alex Pretti y la posterior reacción de Trump han colocado a la administración en el centro de un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales, la política migratoria y la rendición de cuentas. La investigación anunciada por el presidente será clave para determinar responsabilidades y evaluar la conducta de los agentes.

Este suceso también puede tener consecuencias políticas más amplias, pues pone a prueba la capacidad de Trump para manejar la presión de la opinión pública, los aliados conservadores y los defensores de los derechos civiles en Estados Unidos.