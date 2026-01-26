Trump condiciona reducir los agentes federales en Minnesota a una mayor colaboración policial en las redadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que considerará reducir la presencia de agentes federales en Minnesota si las fuerzas locales incrementan su colaboración en las redadas migratorias. Esta declaración se produce en medio de una fuerte tensión política y social tras la muerte de un manifestante Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis (Minnesota). Trump condiciona así reducir los agentes federales en Minnesota a una mayor colaboración policial en las redadas. La decisión se ha tomado después de que Donald Trump hablara por teléfono con el gobernador de Minnesota Tim Walz.

La conversación con Walz

Trump habló por teléfono este lunes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en lo que ambos describieron como una llamada productiva. En la conversación, Trump aceptó analizar una posible reducción de agentes federales si hay más coordinación con las fuerzas policiales estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Walz había pedido públicamente que se revisara la presencia de agentes tras las muertes y enfrentamientos ocurridos durante las redadas.

La tensión aumentó después de que Alex Pretti, un hombre de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, muriera a tiros durante una operación de agentes federales en Minneapolis. Las autoridades federales afirmaron que Pretti estaba armado, aunque imágenes difundidas en redes sociales parecen contradecir esa versión y muestran que tenía el teléfono en la mano y las manos levantadas. Este ha sido el segundo tiroteo mortal en semanas relacionado con operaciones de inmigración en el estado, tras otro incidente con otro civil.

Protestas y presión política

La muerte de Pretti desencadenó protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades, con manifestantes exigiendo el retiro de las fuerzas federales de inmigración del estado. Legisladores demócratas han pedido que se niegue la financiación a ICE y que se investiguen los hechos a fondo.

El gobernador de Minnesota Tim Walz incluso ha movilizado a la Guardia Nacional de Minnesota para ayudar a gestionar la situación tras los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

Una estrategia de coordinación

Tras la llamada entre Trump y Walz, la Casa Blanca ha indicado que el presidente también hablará con el Departamento de Seguridad Nacional para permitir que la Oficina Estatal de Arrestos Criminales de Minnesota (BCA) pueda investigar de forma independiente el tiroteo de Pretti, algo que anteriormente fue obstaculizado.

Además, Trump ha nombrado a Tom Homan, exdirector de ICE, para supervisar las operaciones en el estado, en un intento de mejorar la coordinación y dar una respuesta más alineada con las preocupaciones de las autoridades locales.

La administración Trump enfrenta una creciente presión pública y política para reconsiderar su estrategia de inmigración interior en Minnesota. La declaración de Trump de que podría reducir la presencia de agentes federales si se mejora la colaboración con las autoridades locales representa un giro táctic o frente al intenso escrutinio que ha generado la operación en el estado.