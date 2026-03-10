Hacienda confirma la norma: te van a devolver hasta 840 euros si has ido al dentista este año

Al hacer la declaración de la renta, buscamos todos los recovecos posibles para que la Administración nos devuelva el máximo dinero posible o nos quite el mínimo, lógicamente. Aun así, hay mucha gente que no sabe que se pueden descontar hasta los gastos del dentista de la declaración de Hacienda y pueden suponer una buena suma de dinero.

La clave se encuentra en la comunidad autónoma en la que vivas. Cantabria y Canarias han introducido deducciones fiscales en gastos sanitarios que la Seguridad Social de base no incluye. En estos gastos se incluyen todos los que tengan que ver con la salud bucodental, como ortodoncias, endodoncias, prótesis dentales o simples intervenciones. Estos gastos del dentista son el tipo de deducción fiscal de Hacienda más habitual dentro de los gastos médicos, ya que suelen implicar cantidades monetarias muy elevadas y, en la mayoría de los casos, no están cubiertos por el sistema público tradicional.

Además, esta deducción fiscal no es exclusiva de quien hace la declaración de la renta, sino también de las distintas personas dentro de la misma unidad familiar, tanto de los hijos como de la pareja. Incluyendo a la familia y dependiendo de la comunidad autónoma en la que se habite, estas deducciones pueden llegar hasta los 840 euros devueltos en la declaración de la renta.

Revisar todos los gastos

Por eso es importante revisar los gastos bucodentales a lo largo del año y guardar facturas y tiques que puedan verificarlos. Muchos contribuyentes rellenan y aceptan el borrador de la declaración sin ni siquiera comprobar todos los apartados. Como resultado, se quedan en el tintero miles de euros que pertenecen a cientos de contribuyentes. Conocer las deducciones fiscales aplicadas en la comunidad autónoma en la que se tributa, así como guardar las facturas de todos los tratamientos médicos que se paguen, es fundamental para que cuando llegue junio no lamentemos perder un dinero muy valioso.