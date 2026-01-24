La policía mata a tiros en Minneapolis a un manifestante anti-Trump: iba armado, según las autoridades

La policía de Estados Unidos ha matado a tiros en Minneapolis (Minesota) a un hombre que participaba en una manifestación contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el individuo iba armado en el momento del enfrentamiento, lo que habría llevado a los agentes a abrir fuego. El hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció, tal y como confirmó el jefe de la Policía de Minneapolis.

Tiroteo en Minneapolis

Los hechos se produjeron en una zona urbana de Minneapolis durante una operación de seguridad federal, en un contexto marcado por protestas contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y las operaciones contra la inmigración ilegal.

Las autoridades federales han señalado que, tras el tiroteo, se recuperó un arma de fuego y munición en el lugar de los hechos. Según su versión, el manifestante representaba una amenaza inmediata, motivo por el cual los agentes actuaron conforme a los protocolos de seguridad.

Defensa de la actuación policial

Desde el DHS se ha defendido la intervención policial, subrayando que los agentes actuaron para proteger su integridad y la de terceros. “El individuo estaba armado y suponía un riesgo real”, indicaron fuentes oficiales, que añadieron que el caso se encuentra ahora bajo investigación.

Pese a estas explicaciones, el tiroteo ha generado una ola de críticas entre activistas, organizaciones de derechos civiles y responsables políticos locales, que cuestionan el uso de fuerza letal contra un manifestante y denuncian una escalada represiva en la respuesta a las protestas anti-Trump.

Investigación abierta y tensión política en Estados Unidos

Las autoridades de Minneapolis han anunciado la apertura de una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y determinar si la actuación policial fue proporcional. Mientras tanto, la identidad del fallecido no ha sido revelada oficialmente.

El suceso se suma a otros incidentes recientes con agentes federales en distintas ciudades del país y se produce en un momento de máxima polarización política en Estados Unidos, con protestas recurrentes, enfrentamientos ideológicos y un intenso debate sobre el papel de la policía y las fuerzas federales.

En las redes sociales han comenzado a circular vídeos del tiroteo en Minneapolis, aunque por ahora no está claro si las imágenes recogen el momento exacto en el que se produjeron los disparos. Las autoridades han pedido calma y han reforzado la presencia policial ante el temor de nuevos disturbios.