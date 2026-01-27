¿Qué es el ICE en Estados Unidos, para qué sirve y cuál es su función?

El ICE (Immigration and Customs Enforcement) es la principal agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país. Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su labor combina funciones de control migratorio y de seguridad interior, incluyendo la detención y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y la investigación de delitos transnacionales, como el tráfico de drogas, armas o personas.

Su misión se centra en proteger la seguridad y la legalidad. El ICE también tiene un papel controvertido debido a su intervención directa en la vida de inmigrantes, generando debates sobre derechos humanos y procedimientos legales.

¿Qué es el ICE en Estados Unidos?

El ICE significa Immigration and Customs Enforcement (Control de Inmigración y Aduanas). Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creada en 2003 tras los ataques del 11 de septiembre, encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas.

El ICE combina funciones de inmigración y de seguridad fronteriza dentro del país, y su misión principal es identificar, detener y deportar a personas que estén en Estados Unidos de manera ilegal o que violen leyes de inmigración, así como investigar crímenes relacionados con fronteras, aduanas y tráfico.

¿Cuál es la función del ICE en EEUU?

ICE tiene dos ramas principales:

Enforcement and Removal Operations (ERO) – Operaciones de aplicación y deportación: Localiza, detiene y deporta a personas que están ilegalmente en Estados Unidos.

Investiga violaciones de leyes migratorias, incluyendo fraude de visas o permanencia ilegal. Homeland Security Investigations (HSI) – Investigaciones de seguridad interior: Investiga delitos transnacionales como tráfico de drogas, armas, explotación laboral y sexual, fraude financiero y contrabando.

Puede colaborar con otras agencias federales para casos complejos relacionados con seguridad nacional.

¿Qué poder tiene el ICE?

ICE tiene varios poderes legales, incluyendo:

Detener y arrestar personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal.

Investigar violaciones de inmigración, crimen organizado y contrabando.

Colaborar con tribunales migratorios y presentar casos de deportación.

Revisar documentos migratorios y coordinar con otras agencias como la policía local, FBI o CBP.

No obstante, ICE no puede deportar a alguien sin un proceso legal, y las personas detenidas tienen ciertos derechos, como recibir notificación de los cargos y acceso a representación legal.

¿Qué pasa si te detiene el ICE en EEUU?

Si te detiene ICE: