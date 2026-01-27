¿Qué es el ICE en Estados Unidos, para qué sirve y cuál es su función?
El ICE es la agencia federal estadounidense encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país
El ICE (Immigration and Customs Enforcement) es la principal agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país. Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su labor combina funciones de control migratorio y de seguridad interior, incluyendo la detención y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y la investigación de delitos transnacionales, como el tráfico de drogas, armas o personas.
Su misión se centra en proteger la seguridad y la legalidad. El ICE también tiene un papel controvertido debido a su intervención directa en la vida de inmigrantes, generando debates sobre derechos humanos y procedimientos legales.
¿Qué es el ICE en Estados Unidos?
El ICE significa Immigration and Customs Enforcement (Control de Inmigración y Aduanas). Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creada en 2003 tras los ataques del 11 de septiembre, encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas.
El ICE combina funciones de inmigración y de seguridad fronteriza dentro del país, y su misión principal es identificar, detener y deportar a personas que estén en Estados Unidos de manera ilegal o que violen leyes de inmigración, así como investigar crímenes relacionados con fronteras, aduanas y tráfico.
¿Cuál es la función del ICE en EEUU?
ICE tiene dos ramas principales:
-
Enforcement and Removal Operations (ERO) – Operaciones de aplicación y deportación:
-
Localiza, detiene y deporta a personas que están ilegalmente en Estados Unidos.
-
Investiga violaciones de leyes migratorias, incluyendo fraude de visas o permanencia ilegal.
-
-
Homeland Security Investigations (HSI) – Investigaciones de seguridad interior:
-
Investiga delitos transnacionales como tráfico de drogas, armas, explotación laboral y sexual, fraude financiero y contrabando.
-
Puede colaborar con otras agencias federales para casos complejos relacionados con seguridad nacional.
-
¿Qué poder tiene el ICE?
ICE tiene varios poderes legales, incluyendo:
-
Detener y arrestar personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal.
-
Investigar violaciones de inmigración, crimen organizado y contrabando.
-
Colaborar con tribunales migratorios y presentar casos de deportación.
-
Revisar documentos migratorios y coordinar con otras agencias como la policía local, FBI o CBP.
No obstante, ICE no puede deportar a alguien sin un proceso legal, y las personas detenidas tienen ciertos derechos, como recibir notificación de los cargos y acceso a representación legal.
¿Qué pasa si te detiene el ICE en EEUU?
Si te detiene ICE:
-
Puedes ser llevado a un centro de detención de inmigración.
-
Se te informará de los motivos de tu detención, usualmente por estar en el país sin autorización legal o por violaciones a la ley migratoria.
-
Tendrás derecho a audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportado.
-
No tienes derecho a un abogado proporcionado por el gobierno; debes contratar uno o pedir ayuda gratuita de organizaciones de asistencia legal.
-
ICE puede coordinar con tribunales y autoridades locales para decidir si hay libertad bajo fianza o deportación inmediata.