¿Qué es el ICE en Estados Unidos, para qué sirve y cuál es su función?

El ICE es la agencia federal estadounidense encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país

Inmigrantes son llevados al puesto fronterizo de Sasabe (Arizona) tras ser sorprendidos cruzando ilegalmente. (Foto: Getty)
Marta Torres
  • Marta Torres
  • Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Américas.

El ICE (Immigration and Customs Enforcement) es la principal agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país. Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su labor combina funciones de control migratorio y de seguridad interior, incluyendo la detención y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y la investigación de delitos transnacionales, como el tráfico de drogas, armas o personas.

Su misión se centra en proteger la seguridad y la legalidad. El ICE también tiene un papel controvertido debido a su intervención directa en la vida de inmigrantes, generando debates sobre derechos humanos y procedimientos legales.

¿Qué es el ICE en Estados Unidos?

El ICE significa Immigration and Customs Enforcement (Control de Inmigración y Aduanas). Es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creada en 2003 tras los ataques del 11 de septiembre, encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas.

El ICE combina funciones de inmigración y de seguridad fronteriza dentro del país, y su misión principal es identificar, detener y deportar a personas que estén en Estados Unidos de manera ilegal o que violen leyes de inmigración, así como investigar crímenes relacionados con fronteras, aduanas y tráfico.

¿Cuál es la función del ICE en EEUU?

ICE tiene dos ramas principales:

  1. Enforcement and Removal Operations (ERO) – Operaciones de aplicación y deportación:

    • Localiza, detiene y deporta a personas que están ilegalmente en Estados Unidos.

    • Investiga violaciones de leyes migratorias, incluyendo fraude de visas o permanencia ilegal.

  2. Homeland Security Investigations (HSI) – Investigaciones de seguridad interior:

    • Investiga delitos transnacionales como tráfico de drogas, armas, explotación laboral y sexual, fraude financiero y contrabando.

    • Puede colaborar con otras agencias federales para casos complejos relacionados con seguridad nacional.

¿Qué poder tiene el ICE?

ICE tiene varios poderes legales, incluyendo:

  • Detener y arrestar personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal.

  • Investigar violaciones de inmigración, crimen organizado y contrabando.

  • Colaborar con tribunales migratorios y presentar casos de deportación.

  • Revisar documentos migratorios y coordinar con otras agencias como la policía local, FBI o CBP.

No obstante, ICE no puede deportar a alguien sin un proceso legal, y las personas detenidas tienen ciertos derechos, como recibir notificación de los cargos y acceso a representación legal.

¿Qué pasa si te detiene el ICE en EEUU?

Si te detiene ICE:

  • Puedes ser llevado a un centro de detención de inmigración.

  • Se te informará de los motivos de tu detención, usualmente por estar en el país sin autorización legal o por violaciones a la ley migratoria.

  • Tendrás derecho a audiencia ante un juez de inmigración antes de ser deportado.

  • No tienes derecho a un abogado proporcionado por el gobierno; debes contratar uno o pedir ayuda gratuita de organizaciones de asistencia legal.

  • ICE puede coordinar con tribunales y autoridades locales para decidir si hay libertad bajo fianza o deportación inmediata.

