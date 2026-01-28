La Administración Trump parece haber pisado el freno en Minneapolis tras la críticas por la muerte a tiros del enfermero Alex Pretti a manos de los agentes fronterizos del ICE. Este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que han sido suspendidos de sus funciones los agentes de la Patrulla Fronteriza que tirotearon y mataron a Pretti en la ciudad del estado Minnesota.

El principal asesor de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha expresado este martes sus dudas sobre el «protocolo» seguido por los agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti. Lo declarado por Miller, puede ser el ejemplo de cambio de actitud en Minnesota en cuanto a las acciones contra los inmigrantes, ya que Miller es jefe adjunto de Gabinete de EEUU, consejero del presidente Trump y uno de los ideólogos de su política migratoria.

Miller aseguró en la CNN que la Casa Blanca había dado «indicaciones claras al Departamento de Seguridad Nacional», para que el personal de apoyo enviado a Minnesota se limitará a «ejecutar operaciones de captura de fugitivos y crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores».

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones, especialmente a raíz de la muerte de Alex Pretti y de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada por agentes federales, así como la detención de un niño de cinco años.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, recordó en un comunicado que incluso si Pretti tuviera un arma, la Constitución prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.