El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra Iker Jiménez, periodista y presentador de Horizonte, durante su comparecencia en el Congreso y lo ha acusado de esparcir «bulos» en su programa de televisión: «Es triste que tenga audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa».

Asimismo, ha arremetido contra la bancada popular, acusándoles de seguir «el patrón habitual de la desinformación, de generar odio y bulos y de tratar de dividir a la sociedad». «Es algo que replican sin ningún tipo de escrúpulo», ha señalado.

«La señora Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo, replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tweets dando lecciones de democracia, pero operan con el mismo registro que Iker Jimenez. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia y hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa», ha dicho en una de sus intervenciones.

Así se ha pronunciado en la sesión de control al Gobierno, que ha tenido lugar tras el pleno sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que dejaron 48 muertos.

Las justificaciones de Sánchez

Pedro Sánchez ha reducido las «averías» que provocaron ambos accidentes a meras «incidencias», como las que causan los «animales que cruzan las vías» y ha tratado como «normal» que se produzcan averías o problemas a causa de la «complejidad» de la red.

«Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enferman, hay problemas que se derivan de la emergencia climática, que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la Península Ibérica», ha agregado al respecto.

Así, Pedro Sánchez ha renunciado a la autocrítica y ha asegurado que «los accidentes han bajado un 11%» y que los trenes son «seguros». «Desde que tengo el honor de gobernar en nuestro país, los accidentes graves se han reducido al 11%».