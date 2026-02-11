El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado la autocrítica por el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que han muerto 46 personas, ha asegurado que los trenes son «seguros» y lo ha argumentado en que «los accidentes han bajado un 11%». El dirigente socialista se ha expresado así en una comparecencia en la Cámara Baja en la que ha informado sobre la tragedia de Adamuz y la de Gélida, en la que falleció un maquinista de Rodalíes.

«Desde que tengo el honor de gobernar en nuestro país, los accidentes graves se han reducido al 11%», ha apostillado el líder socialista en su intervención de este miércoles. Y se ha vanagloriado de que ello ha ocurrido «a pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%». «Mucho más tráfico ferroviario y menos accidentes», ha aseverado.

Sin embargo, ha admitido que, en todo caso, el nivel de inversión puede no ser el adecuado para mantener las vías: «A la vista de los acontecimientos es lícito preguntarse si el nivel actual es suficiente; es un debate oportuno».

Por su parte, Sánchez se ha jactado de haber llegado a un pacto con los profesionales del sector ferroviario para aumentar la inversión en mantenimiento y la plantilla de Adif, así como de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. «Si cuando concluyan sus investigaciones nos dicen que tenemos que hacer más, lo haremos».

«No es perfecto, pero es seguro»

Por otro lado, Sánchez ha insistido en que «el sistema no es perfecto, pero es seguro». «Si pusiéramos todas nuestras vías en línea recta se podría cubrir la distancia entre el Polo Norte y el Sur», ha ejemplificado, para exponer la amplitud del sistema pese a que hablaba de la seguridad del mismo.

«En un sistema tan extenso se producen incidencias, hay animales que cruzan las vías, piezas que se averían, maquinistas que enferman, una emergencia climática como vemos con las sucesivas borrascas», ha concedido. De esta forma, Sánchez ha comparado la avería que pudo haber causado el accidente de Adamuz, donde murieron 46 personas, con el atropello de animales en las vías.

Por todo ello, el presidente argumenta que hay limitaciones temporales de velocidad: «Es una molestia, pero no son disfuncionalidades, sino un funcionamiento normal de un sistema supervisado».

«El Gobierno está comprometido a que España tenga uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo», ha aseverado el jefe del Ejecutivo.

El presidente ha alardeado de que España «tiene una red ferroviaria de 15 mil kilómetros, la quinta más extensa de la UE». De ellos, «4.500 kilómetros son de alta velocidad», por lo que Sánchez ha celebrado que nuestro país sea el «segundo, solo detrás de China en kilómetros de vía rápida».

«En 2025, nuestro sistema fue el más fiable de la Unión Europea y el quinto más puntual, con uno de los precios más competitivos», ha asegurado. Y ha incidido en que «12 millones de personas usan el tren» en condiciones «de seguridad, con buenas frecuencias y precios más bajos que los vecinos europeos».