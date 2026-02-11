Abascal retrata a Sánchez: «Bajar la velocidad de los trenes es una autoinculpación clarísima»

«Ninguno de los fallecidos merecía un gobierno como éste», ha denunciado Santiago Abascal en la comparencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados, tachando al presidente del Gobierno de hacer trampas parlamentarias: «Es capaz de utilizar las víctimas».

Para el líder de Vox es «una autoinculpación clarísima» la bajada de la velocidad de los trenes tras el accidente de Adamuz y Gélida el pasado enero, que se saldó con 47 fallecidos en total, pese a que semanas antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, había anunciado que elevaría la velocidad máxima del AVE de los actuales 300 km/h a 350 km/h.

Así ha retratado Abascal a Sánchez a quien le ha echado en cara que la «corrupción mata», en la Cámara Baja donde el presidente comparecía para dar cuenta de sus últimos viajes internacionales y de los accidentes ferroviarios.

Abascal ha recordado que la Comisión que investiga los accidentes recibió 98 denuncias en 2024, «multiplicándose por cuatro» desde 2018. «Había denuncias de los usuarios, maquinistas, ingenieros», ha señalado, criticando que, según Puente, «no había ha habido avisos antes».

«Este gobierno provoca calamidades, abandona a los españoles y se aprovecha de ellas», ha añadido. «No sé qué hace todavía sentado en el sillón», ha expresado ante su permanencia en el poder comparando a otros dirigentes europeos que han dimitido.

«España necesita un presidente del Gobierno que pueda salir a la calle y escuchar a los ciudadanos y no que esté escondido», ha señalado criticando que «haya huido a la escena internacional» a Dubai, desde donde defendió la censura en redes tras la tragedia de Adamuz y Rodalíes que se han saldado 47 fallecidos, pese «haber denuncias de incidente».

«¿Cuál es su modelo? ¿El chino, el iraní, el cubano? El que le permita seguir», ha señalado alertando de la censura que quiere imponer en España, prohibiendo el uso de redes con el pretexto de perseguir la huella del odio, como han acuñado en Moncloa a la propuesta. «¿Acaso los españoles no pueden odiar su corrupción y sus mentiras?», ha defendido, «quiere mantener a los ciudadanos absolutamente amordazados».

«Quiere evitar el cambio que llega», ha denunciado Abascal señalando la regularización express de inmigrantes ilegales como una estratagema de Sánchez para «comprar votos». «La invasión arruina y mata», ha señalado, insistiendo en que el líder socialista «quiere sustituir a los españoles que no le quieren y no le votan» a través de un «proceso de subvenciones y nacionalizaciones».

Al respecto, Abascal ha recordado en su intervención la historia de un empresario de Teruel que prefiere mantener su hotel vacío antes de ponerlo a disposición de la ONG como le propusieron.

«Hace no mucho los españoles padecieron un volcán, muchos de ellos siguen viviendo en barracones y los inmigrantes que llegan viven en hoteles», ha recordado además de la «ruina» que provocaron en la pandemia al «encerrar a los españoles» mientras se lucraban con la venta de mascarillas y «celebraran fiestas en el Parador de Teruel».