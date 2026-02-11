Feijóo avisa a Sánchez: «Acabará sentado en el banquillo, es una negligencia con resultado de muerte»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha advertido al presidente Pedro Sánchez que su gestión ferroviaria puede terminar en los tribunales. «Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto», ha asegurado.

«Este era un accidente evitable no una catástrofe imprevisible», ha reprochado duramente desde la tribuna del Congreso el jefe del principal partido de la oposición al Gobierno de Sánchez.

Tras su comparecencia para dar explicaciones por los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se saldaron con la vida de 48 personas, Feijóo ha espetado al líder socialista del Ejecutivo que «a lo que debían haber venido es a pedir perdón y a asumir las consecuencias».

El presidente del PP ha señalado además que el país «no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente se fugue». «Es el método del galgo de Paiporta», ha reseñado aludiendo a la huida protagonizada por el líder socialista del Ejecutivo cuando vistió a los afectados por la DANA de Valencia. Para Feijóo, ésta no ha sido otra que una muestra más de su afición por «eludir sistemáticamente su responsabilidad política».

«Si no tiene responsabilidad por Adamuz ni por Rodalies, ni por el apagón ni por la DANA ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí?», se ha preguntado Feijóo despertando el júbilo de la bancada popular. «¿Qué tiene que pasar para que éste Gobierno se haga responsable de algo? Y por decirlo todo, ¿qué tiene que pasar para que ustedes los sus socios se lo exijan?», ha cuestionado desde la tribuna.

En este sentido, Feijóo ha reprochado tanto a Sánchez como a sus socios que «gobernar no es viajar en Falcon ni gastarse el dinero público en lo que quieran; es desgastarse para que su país no se desgaste, y esa responsabilidad tan básica no la han ejercido ni antes ni después de la semana negra ferroviaria».

Lista de incumplimientos

En este sentido, el líder del PP, que ha repasado hasta una decena de las que considera han sido las responsabilidades con las que no ha cumplido el Ejecutivo de Sánchez, ha destacado que tras esas «consideraciones incumplidas», debería encargar a sus abogados que las estudiaran.

«Les va a hacer falta», ha asegurado. «Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte, donde no deberían seguir sentados en sus escaños, es el ministro de Transportes y usted», ha proseguido Feijóo.

Con todo, el líder del PP ha reprochado que, «a más Jessicas», haya habido «menos técnicos» para evitar la crisis ferroviaria. «A más mordidas, menos dinero para mantenimiento. Y a más horas en Twitter -ha dicho dirigiéndose al ministro Óscar Puente-, menos horas trabajando».

Feijóo, que ha recordado además al Gobierno los incumplimientos para con su propia Ley de Movilidad, se ha comprometido con la creación de una agencia de seguridad en el transporte dirigida por personal técnico. Ello, ha asegurado dirigiéndose a Sánchez, para poner fin a años de gestión a cargo de «manos inexpertas de sus amigos de la seguridad de los españoles».