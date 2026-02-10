El Gobierno destina 6,8 millones a mejorar la inspección de vías 19 días después de la tragedia de Adamuz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 6,8 millones de euros a mejorar el sistema de inspección de las vías de tren 19 días después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas. El operador ferroviario Adif ha convocado un concurso público para la instalación de nuevos equipos de medida en cuatro trenes de auscultación, según el expediente del Ejecutivo al que ha accedido OKDIARIO.

En concreto, este contrato del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente lleva por objeto el «suministro y montaje de equipos de medida Global System for Mobile Railways (GSM-R) en cuatro trenes de auscultación, actualización del servidor central del laboratorio y mantenimiento».

Esta licitación por parte de la Presidencia de Adif tiene fecha de envío al DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) con fecha del pasado viernes 6 de febrero de 2026, es decir, apenas 19 días después del siniestro de Adamuz donde presuntamente se rompió la soldadura de un nuevo raíl, sin que su mal estado fuera detectado en la debida auscultación del carril. Por ello, una inspección deficiente está presuntamente entre las principales causas del accidente que se barajan.

Adif ha licitado este contrato por un importe de 6.897.597,74 euros (impuestos incluidos), con un plazo de ejecución de 51 meses. Por su parte, las empresas candidatas tienen hasta el próximo 9 de marzo para la presentación de sus ofertas.

Portada del pliego de nuevos equipos para 4 trenes auscultadores de Adif.

Según informó Adif el pasado 23 de enero, el operador dispone en la actualidad de un parque de 6 trenes auscultadores «operativos» para la inspección de la red ferroviaria: 3 nuevos vehículos Stadler (2 para la red convencional y uno para la red de alta velocidad), en los que ha invertido 79,8 millones de euros; un tren Séneca, para vías de alta velocidad; y 2 trenes BT capaces de circular por ambos tipos de vías.

Además, Adif señaló que ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que se encuentra actualmente «en fase de homologación», estando previsto que pueda funcionar «a finales de este mismo año».

El contrato en cuestión que acaba de licitar el operador ferroviario se refiere a una mejora del sistema de inspección de los 3 nuevos vehículos Stadler y el 106 Talgo, conocido también como Doctor Avril. Los pliegos de contratación están firmados el 11 de noviembre de 2025 -un mes antes del accidente de Adamuz- por Carlos Alonso Carrión como Jefe de Recursos de la Gerencia de Área de Auscultación y Verificación de la Subdirección de Recursos de Adif, y por Raquel Hernando Santos, como gerente de dicha área. El procedimiento de contratación sigue el trámite ordinario y no de urgencia.

Uno de los tres auscultadores Stadler de Adif. (Imagen: OKDIARIO)

Este pliego especifica que la actuación tiene como objetivo el «suministro e instalación de equipos de medida de GSM-R embarcados en el nuevo tren auscultador de alta velocidad fabricado por Talgo, así como su mantenimiento durante cuatro años; el suministro e instalación de equipos de medida de GSM-R embarcados en los tres nuevos trenes auscultadores fabricados por la UTE Stadler Rail-Mermec, así como su mantenimiento durante cuatro años; y la actualización del servidor central instalado en el Laboratorio de Villaverde y del respondedor, así como su mantenimiento durante cuatro años».

Actualmente, según indica el Gobierno, la Subdirección de Recursos de Adif dispone de un equipo de medida de GSM-R embarcado en el tren auscultador Séneca, que es empleado por la Subdirección de Telecomunicaciones para analizar el estado de la red GSM-R de ADIF. Este equipo está formado por un servidor instalado en el Laboratorio de Villaverde, un respondedor y un conjunto de dispositivos embarcados en el tren Séneca.

Ahora, la adquisición de esos cuatro nuevos trenes de auscultación (los 3 Stadler y el 106 Talgo) «permite a ADIF incorporar, a bordo de los mismos, nuevos sistemas que permitan analizar la red de GSM-R en líneas de ancho UIC e Ibérico». El UIC es el ancho de las líneas de alta velocidad.

Inspección ultrasónica

Cabe recordar que Adif ha reconocido en un dossier sobre las revisiones de la soldadura rota que la última inspección por «ultrasonidos» se hizo «durante su construcción». Esto es, el 25 de junio del año pasado.

Adif distingue dos revisiones con ultrasonidos: una, a la vía –prueba que se habría realizado el 10 de septiembre de 2025 y de la que no ha aportado más detalles– y otra, expresamente, a la soldadura de Adamuz. Pero en este caso la fecha es muy anterior. En concreto, de junio, es decir, apenas un mes después de su realización nocturna (fechada el 25 de mayo de 2025) durante la obra del tramo Guadalmez-Córdoba, incluida en el proyecto de renovación «integral» de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla.