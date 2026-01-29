Puente presume de «transparencia absoluta» tras la tragedia de Adamuz y ataca a la «derecha mediática»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presumido este jueves en el Senado de «transparencia absoluta» por parte de su departamento y el Gobierno de Pedro Sánchez tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y ha arremetido contra la «derecha política y mediática» por lo que ha calificado como una «avalancha de desinformación».

Junto a ello, lejos de ofrecer nuevos datos y aclarar las dudas todavía existentes sobre los motivos del siniestro que provocó la muerte a 45 personas el pasado 18 de enero, Puente ha desplegado todo un contraataque contra la oposición y la prensa crítica reconociendo sólo algunos «errores» de comunicación por «precipitarse» a la hora de dar datos.

En esa línea, Puente, que ha sido recibido con gritos de «dimisión» por parte de los senadores del PP, ha lamentado que en estos días se haya producido lo que ha calificado como una «avalancha de desinformación» en prensa y redes sociales, algo que, según ha dicho, «quiere trasladar la imagen falsa de un estado en el que nada funciona, sembrar el miedo para hacer digeribles discursos totalitarios», ha enfatizado.

Además, el ministro ha insistido en que la renovación a la que fue sometida la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en los últimos años fue «integral», sosteniendo que este término no supone levantar todas las vías y cambiarlas, sino actuar «de manera progresiva, ordenada y compatible» con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que lo requieran con arreglo a «criterios técnicos». Según los investigadores, todo apunta como causa del accidente de Adamuz a la rotura de una soldadura que unía un carril nuevo con otro antiguo.

Sánchez, ausente

En el orden del día del Pleno extraordinario de este jueves en el Senado, además de la comparecencia de Puente, solicitada por el PP, también figuraba la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero el jefe del Ejecutivo declinó asistir a la citación de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.

De hecho, en la víspera se conoció que el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), remitió una carta al inquilino de la Moncloa en la que le advirtió de las «consecuencias jurídicas» si no acudía al Pleno extraordinario de este jueves, impulsado por a mayoría absoluta del PP para abordar los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Los dos responsables del Gobierno convocados fueron Sánchez y Puente.

«La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan», indicó Pedro Rollán en su misiva.

El Gobierno delegó la presencia de Sánchez en esta sesión en la figura del ministro de Transportes, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema. Eso sí, Sánchez abordará en el Congreso la tragedia ferroviaria mezclada con otros asuntos, como la situación internacional y el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado. Entre esas citas se encuentra el último Consejo Europeo en Bruselas donde los socios trasladaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca ante la Administración Trump.