Última hora de Óscar Puente en el Senado, en directo hoy | Comparecencia del ministro sobre el accidente de Adamuz y el caos Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves, 29 de enero, en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como sobre los continuos incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña. También estaba prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque finalmente no asistirá.

Por otro lado, el Palacio de Deportes Carolina Marín (Huelva) acoge esta tarde, a las 18:00 horas, la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero. El oficio religioso estará presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contará con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó esta semana la Casa Real. La provincia onubense ha sido la más afectada por el siniestro, con 27 de las 45 víctimas mortales que dejaron los descarrilamientos de ambos trenes. Junto a los Reyes estará María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Además, en Madrid, la catedral de la Almudena celebra también una misa en recuerdo de las víctimas, sumándose a los actos de homenaje y recogimiento que tienen lugar en distintos puntos del país en una jornada marcada por la conmoción social y el luto oficial. Este acto tendrá lugar a las 19:00 horas y estará presidida por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid.

A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.