Última hora de Óscar Puente en el Senado, en directo hoy | Comparecencia del ministro sobre el accidente de Adamuz y el caos Rodalies
El ministro de Transportes comparece este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)
Puente autorizó cortar carriles con soplete pese a que Adif reconoce que puede causar fisuras
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves, 29 de enero, en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como sobre los continuos incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña. También estaba prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque finalmente no asistirá.
Por otro lado, el Palacio de Deportes Carolina Marín (Huelva) acoge esta tarde, a las 18:00 horas, la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero. El oficio religioso estará presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contará con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó esta semana la Casa Real. La provincia onubense ha sido la más afectada por el siniestro, con 27 de las 45 víctimas mortales que dejaron los descarrilamientos de ambos trenes. Junto a los Reyes estará María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
Además, en Madrid, la catedral de la Almudena celebra también una misa en recuerdo de las víctimas, sumándose a los actos de homenaje y recogimiento que tienen lugar en distintos puntos del país en una jornada marcada por la conmoción social y el luto oficial. Este acto tendrá lugar a las 19:00 horas y estará presidida por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid.
A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.
Minuto de silencio por las víctimas de los accidentes
Se ha realizado un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).
Cánticos de «¡Dimisión, dimisión!»
Han comenzado a escucharse cánticos de «¡Dimisión, dimisión» en la sala del Senado tras la entrada de Óscar Puente.
Óscar Puente ya está en el Senado
El ministro de Transportes ya se encuentra en el Senado para comparecer por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida.
10 minutos para el inicio de la comparecencia
Faltan 10 minutos para que Óscar Puente comparezca ante el Senado.
El PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre el estado del ferrocarril
El PP creará con su mayoría absoluta en el Senado una comisión de investigación sobre la situación de la red ferroviaria, según ha anunciado el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha anunciado que su partido ha presentado este jueves la creación de una comisión de investigación en el senado para «analizar la situación de los ferrocarriles en España» tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), con 45 muertos, y Gelida (Barcelona), con un maquinista fallecido. «Mi obligación es decirle a los españoles cómo está el ferrocarril español, la alta velocidad, Rodalies y las Cercanías de toda España», ha dicho.
Los Reyes presidirán la misa funeral en Huelva
Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, presidirán la misa funeral por las víctimas del accidente de los dos trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). En un principio, la ceremonia en recuerdo de los 45 fallecidos estaba programada este jueves 29 de enero a las 18:00 horas en la Catedral de la Merced
Tellado exigió la dimisión «inmediata» de Puente
El secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió el pasado domingo la dimisión «inmediata» del ministro de Transportes, Óscar Puente, por «mentir en mitad de una tragedia a la cara de los españoles». Tellado también acusó al Gobierno de mentir y «ocultar información» sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Puente arremetió contra el jefe de la investigación de Adamuz por llevarle la contraria con la soldadura
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado contra Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargado de esclarecer las causas que provocaron el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), por apuntar a la rotura de la soldadura como principal causa del siniestro, al contrario que el Gobierno.
Puente se ha mostrado molesto por las apariciones públicas del presidente de la CIAF, ya que, en su opinión, provoca el origen de un debate político sobre cuestiones que deberían, según el ministro, contar con otro tratamiento. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, el titular de Transportes, ha cuestionado las palabras de Ignacio Barrón.
«Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar», ha subrayado Óscar Puente ante los medios.
¿Por qué no va Pedro Sánchez al Senado?
El Gobierno ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno al Senado acogiéndose al artículo 108 de la Constitución española, que prevé que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política «ante el Congreso de los Diputados», y no ante el Senado.
¿Por qué comparece Óscar Puente?
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en Rodalies (Cercanías) en Cataluña.
Adif eliminó dos de los tres métodos para revisar soldaduras con ultrasonidos tras la llegada de Óscar Puente
Adif, dependiente del ministro de Transportes, Óscar Puente, recortó las formas de verificar con ultrasonidos el estado de las soldaduras de las vías de la infraestructura ferroviaria española. Así consta en el reglamento interno de la empresa pública, que ha pasado de contemplar tres métodos a sólo uno, el «más simple, lento y barato», según han explicado a OKDIARIO fuentes solventes del sector.
Los cambios en la normativa se plasmaron en 2024, un año después de que Puente comenzara a dirigir esta cartera. La norma anterior era de 2018 y no contenía ninguna variación con respecto a la precedente, de 2016. En concreto, los anteriores manuales contemplan tres «formas» para «conocer la idoneidad del estado interno de las soldaduras tras su ejecución».
Huelva despide a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral religioso
Huelva despide este jueves con un funeral religioso presidido por los reyes a las 45 víctimas mortales, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), tras la cancelación del homenaje de Estado rechazado por las familias.
Un problema técnico interrumpe la línea ferroviaria entre Linares y Alcázar de San Juan
La falta de tensión en una catenaria ha originado la interrupción de la circulación ferroviaria a su paso por Calancha (tramo Linares-Baeza – Alcázar de San Juan), según ha indicado Adif. Se está trabajando para solucionar la incidencia con la mayor brevedad posible, ha precisado el administrador.
El director de Rodalies de Cataluña asumirá también la gestión de Renfe en la comunidad
Òscar Playà, actual consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Cataluña, asumirá la gestión de Renfe en la comunidad. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.
Puente autorizó cortar carriles con un soplete
Adif, dependiente del ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el uso de soplete a la hora de «preparar los extremos de los carriles a soldar» en las vías de la infraestructura ferroviaria española, algo que puede ser una causa de fisura, como admite la propia empresa pública en su reglamento interno. Los cambios en la normativa se plasmaron en 2024, un año después de que Puente comenzara a dirigir esta cartera.
En esos cambios, aparece por primera vez la autorización para cortar vías que posteriormente se van a soldar con soplete. La norma anterior era de 2018 y no contenía ninguna variación con respecto a la precedente, de 2016. Todo esto ha quedado reflejado en la normativa técnica de Adif sobre carriles y soldaduras.
La Almudena acoge una misa por las víctimas en Adamuz
La Catedral de La Almudena de Madrid acoge también este jueves una misa por las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), pedida al Arzobispado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que coincide en el tiempo con el funeral que se va a llevar a cabo en Huelva.
El investigador de Adamuz desmiente a puente sobre la renovación de la vía
El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, Ignacio Barrón, asegura que «todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, es la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura».
En declaraciones al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios subraya que la labor de la CIAF no se limitará a señalar el elemento que falló. «En el momento en que sepamos la causa de la rotura, que produce el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado. La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa», afirma Barrón.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente
El magistrado central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha abierto diligencias previas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si el tribunal debe investigar al dirigente político por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Este primer paso para un posible proceso contra el dirigente político ha sido iniciado a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia por el accidente ferroviario de Adamuz.
Cabe decir que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de ministro por lo que esta circunstancia dificultaría un futuro procedimiento en su contra ante la Audiencia Nacional.
El Senado avisa a Sánchez
Pedro Rollán, presidente del Senado, ha instado a Pedro Sánchez a comparecer en el Pleno extraordinario de este jueves para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se han cobrado la vida de 46 personas. En una carta remitida a su despacho en Moncloa, Rollán advierte de las de «consecuencias jurídicas» que tendría su incomparecencia.
Transportes prevé reabrir en diez días el tramo Madrid-Sevilla
El Gobierno anunció el miércoles que prevé recuperar el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en unos diez días, tras haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro, aunque la fecha definitiva dependerá de cómo evolucione la meteorología.
¿A qué hora comparece Óscar Puente?
Está previsto que el ministro de Transportes comparezca ante el Senado a las 11:00 horas. La comparecencia se produce 11 días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas.
Óscar Puente comparece en el Senado por los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy jueves en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los continuos atrasos en el servicio de Rodalies en Cataluña.
El PP critica la ausencia de Sánchez
El Partido Popular ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno al Senado: «Si con 45 muertos no viene el presidente del Gobierno, que hace falta que pase en España para que aparezca», han señalado desde la bancada popular.